SEM FABRICI: EU smatra da izbori u Srbiji treba da se održe i da svi treba da učestvuju, a na liderima je da odluče

BEOGRAD - EU smatra da izbori u Srbiji treba da se održe i da svi treba da učestvuju na njima, a na političkim liderima je da donesu odluku o tome, izjavio je danas šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

"Nije na EU da odlučuje o tome, to nije moja uloga, niti uloga EU. Naša uloga je da nastavimo da primenjujemo mere koje su dve strane dogovolile po pitanju izbora, a na političkim liderima je da donesu odluku. Ako mene pitate da li treba učestvovati na izborima, ja kažem "da", rekao je Fabrici gostujući u emisiji "Pravi ugao" na RTV.

Ilustracija foto: Marina Lopičić

Upitan o pismu koje mu je uputio predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas i kako objašnjava nezadovoljstvo među nekim vođama opozicije načinom na koji on pristupa situaciji u Srbiji, Fabrici je kazao da pažljivo čita pisma koja mu se šalju i da pažljivo sluša sve ono što se dešava u zemlji.

Đilas se juče obratio pismom šefu Delegacije Evropske unije u Srbiji komentarišući ironično njegovu izjavu da EU ne žmuri na dešavanja u Srbiji, i da je "evropska integracija Srbije realnost", dovodeći u pitanje tačnost Fabricijevih konstatacija.

"Razgovaram sa opozicijom, kako onim delom koji misli da je bojkot pravi put, ali i onom koja će izaći na izbore, to je deo mog posla", rekao je Fabrici.

Istakao je i da je prošle nedelje, kada je Beograd posetio evropski komesar Oliver Verheji, pozvao opoziciju na razmenu mišljenja, ističući da pažljivo sluša sve i da svima pruža priliku za interakciju.

"Mi slušamo svakoga, ali formiramo naše sopstveno mišljenje", rekao je Fabrici.

Ilustracija foto: Dragan Kadić

On je naveo i da vladavinu prava ne bi trebalo nikako mešati sa zakonom o izborima.

"U poslednjih sedam meseci vredno smo radili sa celokupnom opozicijom i vlastima na unapređenju uslova i posmatraćemo kako će se taj događaj sprovesti. Komisija daje procenu, ali i preporuke za unapređenje situacije", rekao je on.

Srbija je, kaže, na putu ka članstvu u EU, ali će unija nastaviti "da posvećuje pažnju pitanjima vladavine prava, da čita ova, ali i druga pisma..." Upitan da li to znači da EU ne podržava bojkot izbora, on je kazao da svako ima svoju legitimnu strategiju za to i da EU ne treba da govori političkim predstavnicima šta treba da rade.

"Verujemo da je demokratija ključna stvar i da je parlament mesto gde se sprovodi i ostvaruje demokratija. Radili smo sa skupstinom na unaređenju izbornih uslova. Verujemo da izbori treba da se održe i da svi treba da učestvuju", rekao je Fabrici.

Ilustracija foto: Kurir.rs/MUP Srbije

Upitan o dijalogu Beograda i Prištine i da li se nakon posete šefa diplomatije EU Žozepa Borela o tome ozbiljnije razgovaralo u EU, Fabrici je kazao da je njegova poseta bila veoma važna i da je on spomenuo mogućnost imenovanja specijalnog izaslanika, ali da nije izlazio sa konkretnim imenima.

"To pitanje je u nadležnosti visokog predstavnika, njegova odluka, i kad je donese to će objaviti, a do sada nije bilo reči o tome", rekao je Fabrici.

On je rekao da izbori formalno još nisu raspisani i da kampanja još nije počela, pa je prerano ocenjivati da li ima pomaka u dogovoru vlasti i opozicije, a tiče se slobode medija, vladavine prava i slicno...

Rekao je i da se zalaže za to da se politički život odvija u parlamentu te da su izbori pravi put za promene u društvu i da je eventualni bojkot samo pitanje strategije političke borbe.

Takođe je istakao da ne treba mešati principe vladavine prava i izborno zakonodavstvo i uslove.

Fabrici nije želeo detaljnije da komentariše promenu izbornog cenzusa.

Šef delegacije EU u Srbiji izjavio je i da se, što se više i brže reforme realizuju, lakše meri napredak koji Srbija postiže na putu ka EU, i najavio da će u maju Evropska komisija predstaviti svoj godišnji izveštaj o stanju reformi.

On je ukazao da ima još dosta posla koji treba uraditi, i da se u Briselu posmatraju reforme koje Srbija sprovodi, te da će od njih zavisiti i brzina pristupanja.

Ilustracija foto: EPA

Upitan o novoj metodologiji on je naveo da je to zapravo način kako će izgledati pregovarački proces sa Severnom Makedonijom i Albanijom.

"Srbija i Crna Gora mogu da je prihvate ako žele, a njena suština je u tome da se broj poglavlja faktički pregrupiše odnosno formira u 6 klastera", rekao je Fabrici.

Dodao je da se ona zasniva na nekoliko principa od kojih su posebno značajni kredibilnost, dinamika i predvidljivost...

Srbija, rekao je, nije u senci toga i i tekako joj se pridaje značaj i važnost.

Kako je kazao, da Srbija nije u senci toga, pokazuje činjenica je da je komesar Oliver Verheji dan posle predstavljanja metodologije u Briselu već sutradan bio u Srbiji, što je jasan znak da komisija i on sam pridaju veliku važnost Srbiji.

(Kurir.rs/Tanjug)

