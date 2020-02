ANA BRNABIĆ ZA KURIR O SITUACIJI U CRNOJ GORI: Nestabilno u regionu, ali zaštitićemo Srbe

Predsednica Vlade Ana Brnabić kazala je da je situacija u regionu nestabilna i da to najmanje odgovara Srbiji, te ukazala da je predsednik Aleksandar Vučić reagovao bez odlaganja pa će se u subotu u Beogradu sastati sa Srbima iz Crne Gore i Republike Srpske.

Odgovarajući na pitanje Kurira premijerka ističe da će se Srbija truditi da i dalje poziva na mir i stabilnost i da zaštiti svoj narod gde god da živi.

- Vučić će razgovarati u subotu s njima kako na najbolji način da im pomogne i da ih podrži, ali i kako da mi pokušamo dalje da smirujemo situaciju u regionu, nama ovo najmanje odgovara - navela je Brnabićeva i podvukla da u regionu nekima tenzije odgovaraju „jer ne čine dovoljno u ekonomskim reformama“.

- Naći će uvek neku nestabilnost, reći da je to tako zbog političke situacije. To je možda nekima izgovor u regionu, nama to ne odgovara. Srbija je izvoznik stabilnosti, ne zato što smo mnogo dobri i imamo veliko srce, a imamo ga, već zato što je to u interesu naših građana.

Kako je navela premijerka, ona neće prisustvovati pomenutom sastanku jer će otputovati na bezbednosni forum u Minhenu.

- Trudićemo se ponovo da pozivamo na mir i stabilnost, ali ne ugrožavajući prava Srba bilo gde u regionu, koja, morate priznati, jesu u ovom trenutku ugrožena. To što se dešava ne bi trebalo da se dešava - istakla je ona. Navela je i da probleme treba rešavati diplomatskim putem i na oprezan način, jer svaka nestabilnost u regionu ugrožava rast i razvoj Srbije.

- Predsednik Vučić i ja se trudimo da svi signali koje damo budu odmereni i da negujemo stabilnost, a ne nestabilnost. Ovo nama ne odgovara, trudimo se da budemo odgovorni i da zaštitimo naš narod gde god da živi. To je naša ustavna obaveza, dužnost i naša želja, mislim da to radimo na najbolji način.

(Kurir.rs / K. V. / Foto:Tamara Trajković)

Kurir