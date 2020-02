VUČIĆ: Da budemo postojani, ali i da kažemo da za nas rat nije opcija, već samo mir i saradnja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da danas, kada su srpske institucije ugrožene širom regiona, moramo da budemo postojani, ali i da kažemo da za nas rat nije opcija, već samo mir i saradnja.

"Danas, kada su naše istitucije širom regiona ugrožene, kada se preti opstanku SPC na teritoriji Crne Gore i kada se preti opstanku srpskog identiteta na teritoriji BiH, neretko i nekih zemalja EU, moramo da budemo postojani i snažni i da kažemo da rat za nas nije opcija, već da su naši izbori samo mir i saradnja.Ali, takođe, i da za nas kapitulacija nije mogućnost", poručio je Vučić na svečanosti dodele sretnjskih odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.

Predsednik Srbije naglašava da će Srbija postojati i opstajati zajedno sa svojim narodom i da se nikada neće stideti srpskog roda.

"Ma gde Srbi da žive, moći će da očekjuju pomoć svoje srpske države, ma gde da zizvi sprski narod potrebni su sloboda i mir", naglasio je Vučić.

Kaže da Srbija raste i osvaja ne nove prostore i teritorije, već nove vrednosti.

Predsednik podseća da je Srbija prošla u svojoj istoriji kroz mnoge krvave ratove i podnela žrtve koje niko drugi ne bi mogao da podnese i istakao a smo sve to podneli upravo da ih ne bi ponovo bilo, zbog čega je jedina ostvariva politika ona koju je formulisao Bora Pekić:' treba ljubiti zemlju dece svoje, a ne dedova svojih'".

Primećuje Vučić da su upravo to radili i naši pradedovi praveći zemlju ne za sebe već nas i dodaje da zato treba da čuvamo ono što su oni napravili i jačamo zemlju za one koji će tek doći, a to je slodobna i nezavisna Srbija, naša jedina i najlepša Srbija.

Vučić je čestitao Dan državnosti i istakao da ne postoji bolji dan od ovog da se podsetimo koliko je za snove i ostvarenje njihovo malo potrebno, kao i da je za početak oslobađanja države i nezavisnost bilo potrebno tek oko 300 ljudi u jednoj jaruzi, gde su se srpski prvaci zakleli na krv, čime su naši očevi udarili temelj moderne nacije.

Istoričar Leopold fon Ranke je to nazvao srpskom revolucijom, koja se završila 31 godinu kasnije kada je proglašen prvi srpski Ustav i kada se Srbija ustorjila kao moderna dražava, naveo je Vučić.

Kako je rekao predsednik, u revolucijama je najteže napisati njihov kraj, a Srbija je to uradila na najlepši način, donošenjem Sretnjskog ustava koji je uveo sloabodu, prava i podelio vlasti, što je bio i jedan od najliberalnijih ustava po pitanju svetskih i evropskih vredsnosti.

Vučić ističe da kada nas danas pitaju gde smo, odgovaramo da smo odgovor dali još te 1935. godine sa Sretenjskim ustavom i da smo deo slobodno sveta, tradicije i vrednosti koje su bile temelj Evrope i barjak ispod kojeg je okupljen sav demokratski svet.

Predsednik podseća da je Srbija u dva svetska rata dala višen nego što je imala i da su stradale čitave generacije, kao i da smo tada nosili zastavu slobode u čiatvom regionu oslobađajući i druge narode kojim smo omogućili da budu slobodne države i nacije i to odričući se i sopstvenog intenditeta samo da bi taj san bio zajednički.

Srbija je to skupo platila i ponovo nastala kao suverna i nazvisna država koja se danas ne stidi ni svog imena ni identiteta, niti svoje prošlosti i oinih koji su je jučakom krvlju gradili.

Vučić navodi da smo posle silnih eksperimenata i promašaja shvatili da je Marićevića jaruga samo početak, kao i oni koji su je sanjali, da treba da izađemo iz nje slobodni i uspravni, ali i da shvatimo da, kao i oni, možemo više i govoto sve.

"Da poverujemo u sebe sopstvenu zemelju i damo joj slobodu i pravo da odlučuje. I naš narod da ponovo krenemo da rađamo, ne postoji danas važniji zadatak od toga", poručio je Vučić.

Dodao je da smo danas među najspešnijim evropskim zemljama po pitanju ekonomije i da sve što radimo treba da služi za nove generacije.

Predsednik je poručio da zato neuspeh ne postoji za nas kao opcija, kao i da kada je reč o slobodi - da se to odnosi za ceo naš narod i da ne smemo da zaboravimo na naš narod preko Drine i Dunava, i u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Sloveniji i drugim zemljama.

"Moramo da uradimo sve sto možemo da ljude iz sveta vratimo u Srbju, jer nema ni lepše ni bogatije zemlje. Moramo da radimo više i uveren sam da će njihova pomoć biti veća", zaključio je predsednik Vučić.

