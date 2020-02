OVU VUČIĆEVU SLIKU NA INSTAGRAMU SVI SU POMNO STUDIRALI: Predsedniku tanjir prazan, a preko puta njega ovaj detalj FOTO

Na večeri sa državnim sekretarom SAD Majkom Pompeom, izvršnim direktorom i osnivačem kompanije Jigsaw Džaredom Koenom i predsednikom Svetskog ekonomskog foruma Bergeom Brendeom, koju za odabrane učesnike Bezbednosne konferencije u Minhenu organizuje Svetski ekonomski forum.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Feb 14, 2020 at 11:52am PST