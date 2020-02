JS SLAVI STRANAČKU SLAVU! Palma poručio: Svi da poštuju Briselski sporazum, Rezoluciju 1244 i Dejtonski sporazum

U prostorijama Jedinstvene Srbije u Jagodini danas je sečenjem slavskog kolača proslavljena stranačka slava ove partije, u prisustvu rukovodstva stranke na čelu sa predsednikom Draganom Markovićem Palmom, a slavi Jedinstvene Srbije u Jagodini prisustvovale su i delegacija koalicionih partnera iz SPS i Srpske napredne stranke, kao i delegacija vladajuće turske AK partije Redžepa Tajipa Erdogana, na čelu sa narodnim poslanikom i bliskim saradnikom predsednika Erdogana, Huseinom Sahinom.

“Nekolko država sve vreme stiska Srbiju za nešto što Srbija nije kriva, za sporazume čiji su tekst te države pisale, a te sporazume ne poštuju ni oni koji su ih napravili, a ni potpisnici sa druge strane, osim Srbije. Jedino Srbija poštuje sve sporazume. Dejtonski sporazum se ne poštuje, Rezolucija 1244 se ne poštuje, Briselski sporazum se ne poštuje i ne znam šta više Evropa i neke velike sile traže od Srbije. Oni treba da traže od drugih potpisnika tih sporazuma da iste poštuju i realizuju. Sve što je od Srbije traženo, kao međunarodna obaveza, Srbija je ispoštovala” izjavio je danas predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma. “Vidite sada vlast u Crnoj Gori hoće da otme imovinu Srpske pravoslvane crkve, a narod Crne Gore to ne dozvoljava. Imate građana Crne Gore pravoslavne vere koji su glasali i one koji nisu glasali za Mila Đukanovića. Srpska pravoslavna ckva se ne deli na političke partije. Srpska pravoslavna crkva pripada svim svojim vernicima i svi to moraju da poštuju. Srpska pravoslavna crkva je uvek bila uz svoj narod i biće. Svake večeri gledamo šta vlast u Crnoj Gori želi da napravi sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U jednom vremenskom periodu, Milo Đukanović je gori i od kosovskih Albanaca, od Haradinaja do Tačija. Želim da istaknem da državni vrh Srbije, predsednik Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić dobro vode Srbiju i siguran sam da neće popustiti kada je u pitanju interes države i građana Srbije. Mi iz Jedinstvene Srbije podržavamo vlast u parlamentu, a nemamo funkcije, nemamo ministre, nemamo direktore i hteli smo da pokažemo da ne morate da imate funkcije da biste dobro radili za Srbiju”.

“Ono što radi vlast u Crnoj Gori, u jednom periodu Hrvatska i Bošnjački deo vlasti u BiH je ljubomora zbog ekonomskog napretka i međunarodne popularnosti Srbije”, kaže Marković.

“Jedinstvena Srbija će na republičke i lokalne izbore izaći sa Socijalističkom partijom Srbije kao i do sada, a na lokalu ćete možda čuti i neko iznenađenje, da sada ne govorim o tome, a imaćemo još jednog, novog – starog, koalicionog partnera, ali naš program je poznat, borba za socijalnu pravdu, broba protiv bele kuge, nova radna mesta, borba za državne i nacionalne interese i da nastavimo evropski put Srbije. Deo opozicije u Srbiji ne želi da izlazi na izbore. A sve što su tražili u razgovorima sa predstavnicima Evropskog parlamenta, dobili su. Jedinstvena Srbija je imala svog člana u tim razgovorima. I taj deo opozicije stalno nešto novo izmišlja, kao što i međunarodna zajednica prema Srbiji, s vremena na vreme izmišlja neke nove zahteve. Šta je još ostalo tom delu opozicije u Srbiji ? Da traži od Evrope da im obezbedi glasove u Srbiji. E to neće moći. Oni mogu da u izveštajima pišu ovo ili ono, ali glasove možete da dobijete samo od naroda, onda kada to zaslužite, kada imate dobar izveštaj o radu, kada imate dobar plan rada za naredni period i kada imate poverenje. Mi imamo i jedno i drugo i treće. Nakon izbora vlast će u Srbiji činiti iste partije kao i do sada, samo ćemo mi iz Jedinstvene Srbije da vidimo da ne budemo više statisti, nego da se i mi pitamo”, poručio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Centralna proslava 16. rođendana i krsne slave Jedinstvene Srbije održava se danas u Beogradu.

