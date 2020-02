DRAGAN ŠUTANOVAC, BIVŠI LIDER DS: Opozicija nema ideju, SZS gubi smisao opstanka, zbog Boška im građani sve manje veruju

Ljudi imaju sve manje poverenja u savez u kome Obradović vodi glavnu reč. To je bilo očito od starta, a sad je toga svestan i on, pa u maniru Udbe traži unutrašnjeg neprijatelja

Opozicija nema ideju ne samo šta da radi posle izbora već koju političku platformu da ponudi građanima kako bi ih motivisala za promene, kaže u intervjuu za Kurir predsednik Saveta za strateške politike i bivši predsednik Demokratske stranke (DS) Dragan Šutanovac.

On takođe ističe da je deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju (SZS) prerano doneo odluku o ujedinjenju i bojkotu.

Da li ste, kao bivši lider DS, zadovoljni smerom u kom ide stranka sa Zoranom Lutovcem na čelu?

- Bez obzira na sve probleme u kojima se nalazi DS, i dalje tvrdim da bez demokrata neće doći do promena u Srbiji i da jedino DS ima kapacitet da izvrši promene. Naravno, u saradnji sa strankama i pojedincima s kojima deli iste vrednosti.

foto: Marina Lopičić

Šta odgovarate na tvrdnje lidera Dveri Boška Obradovića da vi i još nekoliko vaših kolega iz DS „potkopavate odluku o bojkotu izbora“, te da „imate sporazum o saradnji s režimom“?

- Obradović ima svoju političku agendu u kojoj je Đinđić bio strani plaćenik, Tadić izdajnik, Đilas lopov, a ceo DS bi najradije ugasio, baš kao i sve koji smatraju da Srbija treba da bude članica EU. Njegov politički program se razlikuje od Miše Vacića utoliko što on cepa drva u majici s likom Putina, a Miša pliva s tetovažom Putina. Druga strana iste medalje. Lično bih imao problem da me Dverjani hvale, ali ja nisam tema. Tema su građani, koji imaju sve manje poverenja u savez u kome Obradović vodi glavnu reč. To je bilo očito od starta, a sad je toga svestan i Obradović, pa u maniru Udbe traži unutrašnjeg neprijatelja.

Deo demokrata zatražio je od DS da napusti SZS nakon uvreda koje je Obradović izneo na račun bivšeg predsednika DS Dragoljuba Mićunovića. Da li ste i vi za to?

- Ništa novo Obradović nije rekao, ponovio je sve što govori politički ideolog Dveri - Vojislav Šešelj, kome on ne zamera na pogrešnoj politici, već na činjenici da su Dveri glasale za SNS, a Vučić više uvažava Šešelja. U svakom savezu - koaliciji članice se odriču nekog dela svoje politike, ali ipak imaju zajedničku političku potku, što ovde od početka nije slučaj, pa praktično SZS gubi smisao opstanka, pogotovo u bojkotu.

foto: Marina Lopičić

Kako se, prema vašoj oceni, pokazala odluka SZS o bojkotu izbora?

- Korupcija, kriminal, uništene institucije, nasilje, nepravda, nepotizam, suspendovane medijske slobode, afere - sve to su odlike današnje vlasti u Srbiji, koja je najgora u 21. veku. Umesto da smo prošlu godinu iskoristili da građane motivišemo da takvu vlast počiste na izborima, opozicija je prerano donela odluku o ujedinjenju i bojkotu, čime je potpuno anestezirala građane i političku scenu podelila - umesto na vlast i opoziciju - na one koji su za bojkot ili protiv njega. U takvoj atmosferi deluje da opozicija nema ideju ne samo šta da radi posle izbora već koju političku platformu da ponudi građanima kako bi ih motivisala za promene. I, konačno, bojkot nije u problemu zbog onih koji su sve vreme protiv bojkota, već zbog onih koji su naknadno shvatili koliko veliki je rizik dozvoliti da lokalne skupštine ostanu bez poslanika opozicije, a SNS dobije na poklon opštine koje inače ne može da osvoji na izborima.

Da li vi u SZS vidite jasne stavove o, recimo, EU, Kosovu...?

- Sve vreme govorim da političke partije i savezi moraju da imaju jasna rešenja za ključne probleme, da ta rešenja budu jasna svima, a onda da se traži fer utakmica kako bi se i na izborima obezbedila podrška za tu politiku. Sad su stvari postavljene naglavačke, bojkot se proglašava zbog loših izbornih uslova, a stranke saveza se ne slažu o pitanju rešenja elementarnih problema koje Srbija ima. Više niko ne zna koji su stavovi pozicije, recimo, o pitanju EU i Kosova, ali taj problem nije ništa manji ni u opoziciji.

Ilustracija foto: Dragana Udovičić

Da pređemo na državna pitanja. Da li vam, imajući u vodi proces naših evrointegracija, 2025. kao godina mogućeg pristupa Srbije EU izgleda realno?

- Jasno je da se ova vlada ne angažuje u dovoljnoj meri kako bi se Srbija brže standardizovala i zatvarala poglavlja. I umesto da to bude tanka karika ove vlasti, gde će je opozicija napasti, opozicija piše pisma zapadnim ambasadama i bavi se promocijom evroazijskih vrednosti, kojima nikad nismo pripadali. Godina 2025. deluje nedostižno, ali sam optimista i želim da verujem da će se stvari promeniti nabolje. Glavni zamajac ili kočnica zapravo je status odnosa Beograda i Prištine.

Često ste isticali da ste ponosni na profesionalizaciju vojske. Ipak, sve češće se pominje vraćanje redovnog vojnog roka. Kako na to gledate, a kako generalno na stanje u sistemu odbrane?

- Stanje u sistemu odbrane najbolje opisuje činjenica da se za upis na Vojnu akademiju prvi put nije javio dovoljan broj kandidata, da su jedinice loše popunjene, a da se svakoga dana oficiri i podoficiri „skidaju“ i napuštaju Vojsku Srbije. Ako je vojnik nezadovoljan, onda niko ne može da kaže da je stanje dobro. Istini za volju, Vlada je izdvojila ozbiljna sredstva za naoružanje i vojnu opremu, i to jeste dobra vest, ali bojim se da će, ako ovako nastave, Vulin morati da glumi, pored padobranca i maratonca, pilota, tenkistu, artiljerca... Ostaće samo on u uniformi, koju voli da nosi u miru, dok je u ratu bio dezerter.

Ilustracija foto: Ana Paunković

Ipak, prema podacima o naoružanju armija u celom svetu, Srbija zauzima 55. poziciju i daleko je ispred zemalja bivše Jugoslavije.

- Imajući u vidu da su sve zemlje, osim BiH, postale članice NATO, potpuno je izlišno insistirati na pitanju koja vojska je jača. Vojsku Srbije treba da jačamo saradnjom u regionu, razvijanjem interoperabilnosti i solidarnosti, da pomognemo jedni drugima, kao u slučaju zemljotresa u Albaniji, a ne da zavisimo od protivpožarnih aviona iz Rusije, koji kasno stignu, a mnogo koštaju.

O kosovskom pitanju SVE ŠTO SMO ODBIJALI KASNIJE JE BILO NEDOSTIŽNO Kako vidite državnu politiku u vezi sa Kosovom? - Pitanje odnosa Beograda i Prištine je nadstranačka tema i treba je tako posmatrati. Stiče se utisak da se Srbija nalazi između dva čekića, s jedne strane se daje podrška za dogovor, dok s druge strane, prvi put, imamo priliku da čujemo promenu ruskog kursa u rečima ambasadora Bocan-Harčenka, koji kaže da nikakav dogovor Beograda i Prištine ne dolazi u obzir ukoliko nije uključena Moskva. Srbiji i Prištini treba pomoć u traganju za rešenjem, a ne pretnje. Ponavljam, istorija s kraja 20. veka nas uči da je svako rešenje danas bolje nego ono sutra, sve što smo odbijali kasnije je bilo nedostižno.

(Kurir.rs / Foto:Privatna Arhiva)

