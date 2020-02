SPS NASTAVLJA S OBELEŽAVANJEM 30 GODINA: U prepunoj sali pozorišta u Nišu slavili jubilej s koalicionim partnerima

Foto: Palma Plus/ D. M.

Socijalistčka partija Srbije je nastavila sa obeležavanjem 30 godina postojanja skupom u Nišu.

Prisutnima, u prepunoj sali pozorišta u Nišu, obratili su se predsednik SPS Ivica Dačić i koalicioni partner, predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

"Najveći umovi sveta su bili na našoj strani. Najveći umovi sveta su se borili za jednakost, za ravnopravnost, za podizanje svesti naroda i za obrazovanje kao glavni zadatak svakoga društva. Mi socijalisti imamo dugu tradiciju. Ali od trradicije se ne živi i moramo da se osposobimo za narednih 30 ili 100 godina. Zato danas moramo da budemo spremni da damo odgovore na aktuelna pitanja. Ja se ne zalažem da se vrati stari socijalizam. Ali ja se zalažem za ideje kojih mora da se pridržavaju svi moderni ljudi, bez obzira da li žive na istoku ili na zapadu, na selu ili u gradu, jer to su ideje modernog sveta, a to je pravedna raspodela bogatstva, pravilna raspodela društvene moći, jednakost za sve ljude. Ne jednakost veštačka, nego jednakost u pravima, odnosno jednaka šansa za svakog čoveka, bez obzira da li je sin nekog bogataša, poliitčara, tajkuna, već da li je taj princip moguć ako neko i nema takva leđa iza sebe, da može da uspe u životu. Mi se zalažemo za takvu Srbiju", istakao je predsednik SPS Ivica Dačić.

foto: Palma Plus/ D. M.

"Mi imamo dva temeljna principa, a to su socijalna pravda i državni interers Srbije, srpskog naroda i svih građana Srbije. Vrši se pritisak na Srbiju da prestanemo sa kampanjom za povlačenje priznanja takozvanog nezavisnog Kosova. Mi se borimo za svoju zemlju i svoj narod. Pa nećemo mi sada da kažemo "bravo što ste priznali Kosovo". Mi ćemo biti na strani Srba svuda. " To da neko otima naše svetinje, kao u Crnoj Gori, a mi da ćutimo i aplaudiramo, to se nikada neće destiti i zato smo mi na strani Srba i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i na strani Republike Spske, na strani srpskog naroda u Hrvatskoj. Socijalistička partija Srbije ne može da živi bez Srbije, niti Srbija može bez Socijalističke partije", rekao je Dačić.

foto: Palma Plus/ D. M.

"Mi imamo čoveka koji vodi našu koaliciju - Ivicu Dačića, koji je u politici isto što je Pele u fudbalu. Razlika između našeg Pelea i onog brazilskog, je ta što ovaj naš svakog dana donosi rezultat. Sada kada bi napravili anketu sa pitanjem "ko su bili ministri inostranih poslova Srbije i bivše Jugoslavije", retko ko bi se setio bilo koga osim Ivice Dačića, a posebno šta su njihovi rezultati. Rezultat tih bivših ministara kada se vrate iz neke zemlje je bio da strani investitori kupuju za 0 dinara uspešne fabrike u Srbiji, kao što su fabrike duvana i cementare, gde su radnici primali velike plate. A Dačić je povratku iz stranih država donosio dokumente gde piše da mnoge države povlače priznanja takozvanog nezavisnog Kosova. Ova današnja opozicija u Srbiji i Nišu je bila protiv toga da aerodrom Niš pripadne državi. A dok su oni vodili Niš i aerodrom, samo su ptice letele iznad neba, a ne avioni. A danas desetak aviona poleće i sleće dnevno. I to je zasluga, pored Srpske napredne stranke i koalicije SPS - Jedinstvena Srbija", rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

Potpredsednik SPS i domaćin današnjeg skupa Novica Tončev pozdravljajući prisutne goste i članove SPS-a rekao je da je siguran da će koalicija SPS -JS na predstojećim izborima napraviti odličan rezultat.

(Kurir.rs)

Kurir