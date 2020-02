VUČIĆ: PECONI ME JE JURIO DA ME PREBIJE: Predsednik Srbije otkrio dosad nepoznati detalj iz Blokova u Novom Beogradu

Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je večeras da su se u kampanji protiv njega stekli mnogi interesi, ne samo njegovih političkih protivnika, već i stranih centara kojima ne odgovara Srbija koja napreduje brže od drugih u regionu.

Vučić je o tome govorio u emisiji Ćirilica na Hepi televiziji, neposredno po završetku prve emisije iz serijala Vladalac na N1 televiziji, koju je okarakterisao kao "četiri sata nepatvorene mrženje". Rekao je da svakako nije bezgrešan, niti je svaka reč koju je izgovorio u prošlosti bila najmudrija, ali, kaže, ni u toj, ni u drugim emisijama ne mogu da kažu da je nešto ukrao ili da je pokrao svoj narod, niti je išao protiv interesa svog naroda.

foto: screenshot Happy TV

Na takve emisije, u kojoj, kao u večerašnjoj na N1 kažu da je "radioaktivan, neuračunljiv, bolestan"... ne može , ističe, da odgovara svaki dan, imajući u vidu njegove aktivnosti, uključujući spoljnopolitičke. Kad je reč o kampanji protiv njega, u njoj, kaže, nije video možda čak ni toliko mržnje, koliko "žalopojku za starim vremenima", u kojem su njegovi politički protivnici o o svemu odlučivali. Predsednik je naveo da su tri razloga toj kampanji, a jedan je lične prirode i tiče se "tri najbogatija čoveka u Srbiji, Miškovića, Đilasa i Šolaka", koji ne mogu da se pomire s tim da više ne odlučuju o svemu. "Njihova meta sam samo ja, neko mi je, pogrešno verovatno, izračunao da su istrošili 27 miliona stranica u njihovim dnevnicima i nedeljnicima čiste mržnje protiv mene, najvećim delom laži i poluistina, sasvim svejedno", rekao je predsednik Srbije.

foto: Printscreen

Kada je ušao u tu borbu znao je da mu gine najprljavija kampanja, jer je znao sa kakvim ljudima ima posla. "Trojica verovatno najbogatijih Srba, koji su na različiti način sticali imetak, neka narod zaljuči kako", rekao je predsednik i dodao da ne može da kaže da ne mogu da se pohvale da je to bilo na častan način. Drugi razlog za kampanju protiv njega je političke prirode, jer drugima, kako je naveo, smeta snažna Srbija, Srbija koja je počlitički nezavisna, vojno neutralna, i koja podržava Srbe u regionu. Preneo je da mu je danas posle podne ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu rekao u dva navrata da se Beograd neverovatno promenio od kada je poslednji put bio u ovom gradu i da je Srbija jedna od retkih slobodnih i slobodarskih zemalja u svetu, te da je to samo mogao na put da izvede snažan predsednik. Vučić je rekao da je Srbija mala zemlja, ali da u njoj odlučuju građani Srbije. Kaže da se u serijalu N1 moglo videti insistiranje kako su stranci želeli da ga dovedu.

foto: Instagram/Budućnost Srbije

Predsednik je otkrio i detalj koji je rekao ruski ministar odbrane Sergej Šojgu prilikom današnje posete Srbiji.

- Ne mogu da otkrijem ono što je meni rekao lično, ali znam šta je drugima rekao: "Vodite računa da ne ostanete bez Vučića, jer takvog više nećete imati" - otkrio je Vučić, a publika u studiju gromoglasno je aplaudirala.

Dodaje da su sledeći izbori sudbinski i da su mu to poslednji izbori na čelu SNS.

- Posmenjivaćemo 50 odsto ljudi na lokalu i još 50 odsto ljudi u Parlamentu, da bismo mogli još bolje i brže da napredujemo.

foto: screenshot Happy TV

Peconi me je jurio zbog flipera Predsednik Vučić je otkrio dosad nepoznati detalj iz mladosti, odnosno o susretu sa Predragom Rankovićem Peconijem, koji je držao fliper klubove u Novom Beogradu. - Peconi je jurio da me bije. Kada sam bio mali, sa 15 godinama igrao sam fliper. Došlo je do koškanja u jednom fliper klubu, jedan dečko je tiltovao fliper, pa je nastala gužva, Peconi je bio tu, a ja sam se umešao - otkrio je uz osmeh predsednik Srbije.

foto: Printscreen

Zamislite stranci smenili Borista Tadića, koji je išao dotle da je uništavao naše Strele. Rušili su Tadića u čije vreme nam je otišla Crna Gora, u čije vreme smo imali 17.mart - pogrom na KiM, u čije vreme je Kosovo proglasilo nezavisnost, koji im je omogućio da na Jarinju i Brnjaku uspostave prelaze", objasnio je on. Ukazao je da je i za vreme Tadića Međunarodni sud pravde doneo presudu da je Kosovo imalo pravo da donese odluku o nezavisnosti, na čemu se zahvaljivao Hašim Tadić. Tako mnogo 'neposlušnoga' su rušili da bi doveli 'poslušnog', za čije vreme nijedan deo teritorije nije otišao, nije dozvoljeno da nam uništavaju fabrike", kazao je on. Treći razlog kampanje je to što mnogi spolja ne žele da Srbija ide brže od drugih u reigonu, rekao je Vučić, i ukazao da su zato odobrili Albancima na KiM da uvedu Srbiji takse. Vučić je podsetio da je Srbija imala najveću stopu rasta u 2019. i 2018. godini i da zato moraju da zauzdaju Srbiju. "Njima je dobra Srbija samo ona koja ne ide mnogo napred", primetio je Vučić. Ističe da su nekim ljudima usta puna "velike Srbije", a nisu svesni da onima kojima smeta napredak Srbije ne bi bilo dovoljno ni kada bi Srbiju ograničili samo na Beograd i da im ni tada ne bi bila dovoljno mala. Predsednik je poručio da će se zato boriti da Srbija ide još brže napred i da će upravo zato biti smenjeno u SNS 50 odsto ljudi na lokalu, 50 odsto u parlamentu i da će biti smenjeno 70 odsto ministara. Žel, kaže, bez obzira na sve udare, da pokaže ljudima da Srbija može da ide još brže napred.

(Kurir.rs)

Kurir