MOĆNA EVROPSKA SILA TRAŽILA DA PRIŠTINA UVEDE TAKSE: Vučić otkrio pozadinu ekonomskog napada na Srbiju! Evo i zašto

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je jedna velika, značajna i moćna evropska zemlja tražila da nam Priština uvede takse, s ciljem da se Srbija navede na izlazak iz dijaloga, koji je u tom momentu išao ka kompromisnom rešenju.

"To je urađeno da bi Srbija rekla da izlazi iz dijaloga i da se sruši bilo kakakv plan da Srbija nešto dobije", objasnio je Vučić i podsetio da je ideja razgraničenja mogla da bude ishod dijaloga u kojem bi i Srbija dobila nešto.

"Ja to nisam odmah znao, sada sve to znam. U pitanju je jedna značajna i moćna sila", naveo je Vucić.

Podsetio je da se ceo svet pobunio protiv taksi, Amerikanci glasnije nego Evropljani, jer je to, kako je istakao, trazila jednaevropska zemlja.

On smatra da nije slučajno ni što u Crnoj Gori zvaničnici govore da moraju da imaju crkvu.

Vučić objašnjava da je najpre krenuo napad na srpsku crkvu i Amfilohija, ali da su suština opet Srbija i Vučić, a u svemu imaju podršku NATO.

Naveo je i da jedna zemlja posebno insistira na energetskom sporazumu sa Prištinom, samo da bi dobili pare, jer je njima to važno, a ne zajednica srpskih opština.

Podsetio je da na "udare" iz regiona nikada nije neodmereno reagovao, da nikada tešku rec nije rekao za nekoga u regionu.

Ali je svaki povod da se Srbija okrivi dobar, primećuje, pa tako i susret sa Srbima iz regiona, posle kojeg ga, kaže, strani novinari pitaju za njegove navodno kontroverzne izjave, a on je i tada ponovio da poštuje BiH, a dodaje, nije on doneo odluku Ustavnog suda BiH na štetu Srpske.

foto: Printscreen

Vučić je primetio i da Milorad Dodik, kada je bio predsedavajući Predsedništva BiH, nikada nije mogao da ode u Brisel sam, već su pozivali sve članove - Dodika, Željka Komšića i Šefika Džaferovića, a sada kada Dodik nije predsedavajući - onda može i samo Komšić.

Osvrnuo se i na Dodikovu izjavu o RS i BiH posle sastanka sa Srbima iz regiona u Beogradu, i rekao da se posle sastanaka ne dogovaraju šta će ko da kaže, već je Dodik rekao šta misli.

"Ja na to, kao dobar domaćin, a imam i dobar ljudski odnos sa Dodikom i to nije tajna, vidim u kom smeru će da ide i kažem da Srbija poštuje integritet BiH i integritet RS unutar BiH. Nijednu lošu reč nisam rekao. I, onda me u Briselu novinar N1 pita - 'povodom vaše kontroverzne izjave". Koje? Nema moje kontroverzne izjave.", rekao je Vučić.

foto: Printscreen

Kako je dodao, i hrvatskom novinaru je on (Vučić) kriv, a nije važno što je Dodik to rekao.

Vučić je poručio da je to slučaj neretko u Zagrebu, Sarajevu, Podgorici, nekada ispod žita, a nekad otvoreno, jer Srbija više nije džak za udaranje i nije "slaba Tadićeva, Jeremićeva, Djilasova Srbija".

"Srbija danas ima svoju vojsku, ima ugled, što je i važnije od vojske, više novca, stabilne javne finansije, brži rast ekonomije. To ne mogu da oproste meni, vladi, onima koji danas vode Srbiju. Zato je potrebna ta vrsta kampanje i to ljudi u Srbiji sve bolje razumeju i vide", rekao je Vučić.

