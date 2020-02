"Nikad nemam dovoljno vremena za majku i oca. Hvala za brigu, ljubav i što sve mogu da izdrže." - Predsednik Vučić sa bratom Andrejem, majkom Angelinom i ocem Anđelkom, sedamdesetih godina.

