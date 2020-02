NOVINARKA RANKA VUČIĆU Njemu je najteže, čoveče! Odgovorio joj da su mu deca srećna pa otkrio šta Vukan radi kad ga nema

"Velika i važna stvar ne samo za Beograd, već za celu Srbiju. Dobro je da smo se prihvatili ovog posla. Kada sve ovo, za nešto više od godinu dana uredimo, opremimo najmodernijom opremom, da bude čisto i da se ponosimo time, Klinika za infektivne i tropske bolesti zasijaće punim sjajem i biće jedna od najlepših zgrada, a ne ovo ruglo. Doneli smo odluku da pored velikog sređivanja idemo i u izgradnju novih klinika koje će u potpunosti promeniti standard i da pokažu koliko smo uspešniji, da naša deca i naši stari mogu da dobiju pristojno lečenje kakvo zaslužuju. Mi u ove objekte ulažemo nešto više od 5 miliona evra i to samo u građevinske radove. To je ogroman novac samo za infektivnu kliniku. Velika su ulaganja države u zdravstvo, tu je uložen ogroman trud kako bi se stanje promenilo. Za sve to je bilo potrebno vreme, novac i marljivi rad." - Predsednik Vučić obišao je radove na izgradnji i rekonstrukciji Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.

