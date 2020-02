KINA BESNA NA DAČIĆA: Sledi dramatični zaokret u odnosima zbog podrugljive izjave našeg šefa diplomatije

Zvaničnici Kine besni su na srpskog ministra spoljnih poslova Ivicu Dačića jer smatraju da izbegava da otputuje u posetu ovoj zemlji, saznaje „Kurir“ iz diplomatskih izvora.

Dačićeva jučerašnja izjava da planira taj put, ali da ozbiljno razmišlja o tome kako da se vrati iz Kine zbog epidemije korona virusa i karantina za sve koji se vraćaju iz ugroženih područja, ozbiljno je razbesnela kineske zvaničnike koji smatraju da je na ovaj način ponizio srpsko-kinesko prijateljstvo, objašnjava naš izvor.

- Otvoreno ismevanje Kine, koja je stajala uz Srbiju čak i u vreme NATO bombardovanja, u današnjim teškim trenucima po Kinu je sramotno za jednog šefa diplomatije i to pogotovu Srbije. Kina ga više neće smatrati prijateljem zemlje, ali će svakako nastaviti da poštuje predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Zapravo jedino će poštovati Vučića, dok će odnos prema Ivici Dačiću dramatično promeniti - kaže naš izvor.

On ističe da Kina to neće pokazati odmah, kao i svaka zemlja koja vodi mudru i ozbiljnu diplomatiju, ali će kasnije to demonstrirati kroz svoje postupke.

Da podsetimo, Dačić je juče, između ostalog rekao, da nije samo pitanje kako da ode u Kinu, s obzirom na suspenziju letova ka toj državi, već je još teže pitanje kako se iz Kine vratiti, s obzirom da karantin traje 14 dana.

- Procedura raspisivanja izbora će početi 4. marta. Zamislite da ja budem u izolaciji, a nema ko da mi potpiše listu za učešće na izbore, rekao je Dačić, bez obzira na važnost ove posete Kini.

