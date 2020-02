PREDSEDNIK O PROMENAMA U SNS, NA LOKALU I U PARLAMENTU: Vučić pravi čistku, zameniće ministre, poslanike...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je njegova namera da na izbornim listama SNS bude mnogo novih ljudi, koji će uneti novu energiju, jer se primećuje da se posle šest-sedam godina ljudi umore.

Zbog toga će biti velikih promena u SNS, i to na svim nivoima. - To nije „obećanje ludom radovanje“. Ja sam video liste iz Vojvodine, njihove predloge lista, između 35 do 79 odsto je promenjenih osoba na listama. Biće mnogo promena na čelu lista, među gradonačelnicima, predsednicima opština, odbornicima, poslanicima. Među poslanicima će biti čak 15 mladih sa stranačke akademije SNS. Ima ljudi čijim radom nisam nezadovoljan, ali vidim manjak energije. Ima ljudi čijim radom nisam zadovoljan - rekao je Vučić i dodao da je to i u istorijskom smislu važno za SNS, za koji kaže da je najbolja i najodgovornija stranka.

Podsetimo, Vučić je samo dva dana ranije najvio da će biti promenjeno oko 70 odsto ministara iz SNS.

Nisu me uplašili

Vučić je ocenio i da je emitovanje dokumentarnog filma „Vladalac“ na televiziji N1posvećen njemu posledica kampanje koju organizuju i plaćaju „ujedinjeni tajkuni Srbije“, a to su, kaže, Dragan Đilas, Dragan Šolak i Miroslav Mišković.

Predsednik je rekao da ga nisu uplašili ni pokolebali, ali je priznao da mu nije bilo lako da istrpi četiri sata brutalne hajke. Poručio je da neće dozvoliti da „tajkunska banda s lakoćom zgazi pristojnu Srbiju“, i tome će odgovoriti većim radom, većim platama i penzijama i izgradnjom novih bolnica. - Hteli bi da se vrate na vlast i da pljačkaju Srbiju. Ponosan sam koliko im smetam i što sam uspeo da pobedim sve njihove dilove. A ovo mi pokazuje da su rešili da ulože mnogo od svojih pokradenih milijardi. I zato će izbori biti najteži za nas i vrlo je moguće da ćemo izgubiti. U tom filmu ne vidim ništa drugo osim mržnje i on je pripreman pred izbornu kampanju kako bi se podiglo narodno nezadovoljstvo i da bi se ljudima reklo da je Vučić đavo i đubre. Pitao sam se čime sam zaslužio film od četiri sata, u kojem nije rečeno da je nezaposlenost smanjena sa 26 na 9,5 odsto - rekao je Vučić i dodao da su se trudili da ga prikažu kao radikalnog nacionalistu jer nisu mogli da mu pronađu bilo šta loše da je uradio protiv zemlje, niti da je ukrao bilo koji dinar.

Hajkačko novinarstvo

- To je razlika između mene i onih koji su plaćali ovaj film. A to kako je napravljen, to je hajkačko, a ne istraživačko novinarstvo - rekao je Vučić prilikom obilaska radova na Klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra.

Novo ruho Infektivne NA PROLEĆE GOTOVI RADOVI foto: Ana Paunković Posle 94 godine ovo je prva rekonstrukcija Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije i biće završena sledeće godine na proleće. Vrednost radova započetih 17. januara jeste pet miliona evra. U drugoj fazi projekta planirana je izgradnja još jednog objekta, a za to će, prema najavama, biti izdvojeno 15 miliona evra. Obnova ove klinike je velika stvar za celu zemlju, poručio je Vučić i istakao da država čak petinu budžeta izdvaja za zdravstvo. - Najružnija zgrada i objekat u najlošijem stanju, u kojem smo pružali zdravstvene usluge građanima, u najtežim uslovima, konačno ide u prošlost - rekao je Vučić.

VUČIĆ O... BiH i Dodiku Politika Srbije je poštovanje Dejtonskog sporazuma, što znači i integriteta te države, ali i RS unutar nje. Želja mnogih je da uvek za sve okrive Srbiju, pa su krenuli da napadaju što nisam „obuzdao Dodika“. To nije moj posao i neću to da radim, već poštujem srpskog člana Predsedništva BiH. Dodik je u pravu po pitanju odluke Ustavnog suda. Migrantima i Obradoviću Srbija nema nikakve probleme s migrantima. Bili su neki mali problemi u Šidu, Kanjiži 2015. Nigde nikakve... To je potreba nekih da nas blate u svetu da bi se pokazalo da i mi imamo moderne fašiste koji mogu da unize ugled Srbije u svetu. Danilu, Milici i Vukanu To su, ja mislim, srećna deca... Ne mogu da se žalim. Moja Milica je snažna devojčica, biće uskoro i devojka, uskoro puni 18. Vukan još ništa ne zna. Pošto mu tata nedostaje, onda dođe pa poljubi televizor. A Danilo? Srećan sam što je pošten i mlad čovek, koji radi svoj posao za pristojnu platu od 500 evra. Mnogo sam srećan što radi i i što je angažovan. Dovoljno su oni pametni da sve razumeju, dovoljno vole svoju zemlju i dovoljno vole svog oca da znaju s kim smo se uhvatili ukoštac i s kim imamo posla. Kosovu i Metohiji Rat nije i ne sme da bude alternativa, niti će ko moći da natera Srbe da idu u „albansku vojsku“ na KiM. Sukobi nam nisu potrebni, već, naprotiv, decenije mira. Još jedan sukob, pa imali bismo sve ovakve klinike, kao što je Infektivna, narednih 96 godina. Mi to ne bismo organski preživeli i zato nam je potrebna pametna politika.

