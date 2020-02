PREMIJERKA BRNABIĆ O FILMU VLADALAC: Kad 10 ljudi, u mračnoj sobi, ogovara jednog čoveka

BEOGRAD - Monumentalno delo u kome 10 ljudi u mračnoj sobi sat i po vremena ogovara jednog čoveka i to van vremenskog konteksta, tako je premijerka odgovorila na pitanje novinara kako vidi serijal Vladalac, prikazan na televiziji N1.

Premijerka je rekla da u tom filmu nema nimalo objektivnosti i da se danas dokumentarcem naziva nešto gde "deset ljudi sedi u mračnoj sobi i sat i po vremena ogovara jednog mladića", budući da se film bavi Aleksandrom Vučićem od vremena kada se nije ni bavio politikom.

"Zaista značajno delo", rekla je Brnabić ironično i nastavila: "Bila sam zapanjEna, zadivljena time da u, makar u ovom prvom delu, deset, 12 ljudi u mračnoj sobi sedi i ogovara jednog mladića u nekim teškim vremenima, bez ikakvog davanja konteksta tih vremena, konteksta njega, njegovog života i njegove porodične situacije - toga da je na kraju krajeva on zaista samo mladić u tom trenutku", rekla je Brnabić.

Ocenila je da u tom filmu nema nimalo objektivnosti, iako se, kako kaže, devedesetih godina nije slagala sa Vučićem. Dodala je da ga je sada videla iz drugog ugla - kao mladića koji se borio za Srbiju i ono u šta je verovao.

"Borio se za Srbiju na način na koji je on mislio da treba da se bori i nikada nije odustajao. I kada je gubio, onima koji su pobeđivali je čestitao iz čega mnogo mogu da nauče ovi koji danas glume opoziciju i velike demokrate. Borio se, radio je to iz sopstvenih uverenja za svoju zemlju bez da je učinio nažao ikome, čestitao kada je gubio i nastavio da se bori", rekla je Brnabić.

Dodala je da Vučić to nije radio ni zbog novca, ni da bi se dodvorio Istoku ili Zapadu, već zato što je verovao da je to najbolje za Srbiju. "I sa tim možete da se složite ili ne, ali ne možete da sporite da se on borio iz sopstvenih uverenja", dodala je premijerka.

(Kurir.rs/Tanjug)

