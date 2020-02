ODBOR ZA KONTROLU SLUŽBI BEZBEDNOSTI: VBA nije prisluškivala Nedeljnjik!

Postupajući po zahtevu Odbora Generalni inspektor službi izvršio je vanredni nadzor u Vojnobezbednosnoj agenciji nad primenom svih postupaka i mera za prikupljanje tajnih podataka i dokaznih radnji, čijom eventualnom primenom bi se moglo doći do sadržaja komunikacije.

U postupku vanrednog nadzora Generalni inspektor službi utvrdio je da prema bivšem ministru odbrane gospodinu Draganu Šutanovcu i glavnom uredniku „Nedeljnika“, gospodinu Veljku Laliću, Vojnobezbednosna agencija nije primenjivala posebne postupke i mere kojima bi se mogli prikupiti podaci iz međusobne komunikacije. Prilikom ovog nadzora nije ustanovljena nezakonita primena posebnih postupaka i mera, niti bilo kakva zloupotreba u tom smislu, tj. ustanovljeno je da se mere primenjuju isključivo u skladu sa zakonom i o tome na pravilan način vode evidencije.

Imajući u vidu da su se u javnosti pojavile insinuacije u kojima je direktno ministar odbrane Republike Srbije optužen za nezakonito ostvarivanje uvida u elektronske komunikacije određenog medija i bivšeg ministra odbrane, koji je indirektno ukazao i na mogućnost da je ovo delo počinjeno preko Vojnobezbednosne agencije, Odbor za kontrolu službi bezbednosti zahtevao je od Generalnog inspektora službi Ministarstva odbrane da u skladu sa zakonskim ovlašćenjima izvrši hitan vanredni nadzor zakonitosti primene posebnih postupaka i mera za tajno prikupljanje podataka od strane Vojnobezbednosne agencije i da, u najkraćem mogućem roku, svoje nalaze dostavi Odboru za kontrolu službi bezbednosti.

Članovi Odbora podsećaju da je u ovom sazivu Odbor za kontrolu službi bezbednosti, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima realizovao 11 nadzornih poseta službama bezbednosti od toga četiri posete Vojnobezbednosnoj agenciji. Od navedene četiri posete Vojnobezbednosnoj agenciji dve su realizovane u Direkciji VBA u Beogradu, jedna u centru VBA u Novom Sadu i jedna u centru VBA u Кraljevu.

Tokom nadzornih poseta Vojnobezbednosnoj agenciji članovi Odbora izvršili su nadzor nad zakonitošću primene posebnih mera i postupaka propisanih Zakonom o Vojnobezbednosnoj agenciji i Vojnoobaveštajnoj agenciji, kao i nadzor nad zakonitošću primene ovlašćenja Vojnobezbednosne agencije u sprovođenju posebnih dokaznih radnji propisanih Zakonikom o krivičnom postupku. Članovi Odbora, metodom slučajnog uzorka, ostvarili su neposredan uvid u dokumentaciju u okončanim predmetima i ustanovili da pripadnici Vojnobezbednosne agencije postupaju profesionalno, u skladu sa zakonom propisanim procedurama i da u nadziranim slučajevima nije bilo nepravilnosti.

„Nedopustive su i sramotne insinuacije bivšeg ministra Šutanovca, kao i direktne optužbe bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Srbije Ponoša da je u ovom slučaju reč o zloupotrebi ovlašćenja od strane službi bezbednosti. Ovakve izjave kada dolaze od medija, ili pak nevladinog sektora koji mora da opravda donacije dobijene iz inostranstva, su i razumljive, ali ovakve optužbe od strane bivših visokih fnkcionera Šutanovca i Ponoša, više govore o njima i o tome kako su oni vršili svoje dužnosti“, izjavio je predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednost Igor Bečić.

On dodaje da je sramota i da bivši ministar prvo insinuira i iznosi sumnje na rad Vojnobezbednosne agencije, a da zatim tvrdi da dok je bio ministar nikad nije bio u prilici da čita tuđe mejlove ili transkripte razgovora i da navodi da u našoj zemlji postoje privatno-politički centri koji omogućavaju takve usluge. „

„E sad ga ja otvoreno pitam jesu li to isti oni privatno-politički centri kao u vreme kada je on bio ministar odbrane, a Boris Tadić predsednik Srbije ili su to pak neki drugi centri? Da li je kao savesni građanin u vreme kad je bio ministar o tim saznanjima informisao nadležne organe? Da li je sada informisao nadležne organe? Što se tiče bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Srbije, treba da ga je sramota zbog uniforme koju je nosio. Zarad sticanja političkih poena spreman je da blati i urušava ugled svojih dojučerašnjih kolega i celog sistema odbrane. To govori o njemu kao političaru, a mnogo više o njemu kao čoveku. Zarad politike spreman je da napada mlade i perspektivne oficire i da proziva za njihovo napredovanje i kompetentnost, zarad naslova u tabloidima, a uz to zaboravlja da je njegovo napredovanje i postavljenje na mesto načelnika Generalštaba Vojske Srbije bilo motivisano isključivo privatnim i političkim vezama“, naveo je Bečić.

