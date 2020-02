POTPREDSEDNIK SNS VUČEVIĆ: Pojedini funkcineri stranke se zaneli, misle da je Vučić tu zahvaljujući njima, a ne obrnuto

„Mi nekad zanemarujemo realnost i onda je neophodno da čujemo ljude koji dođu u nađu državu koji nam kažu kakave promene oni vide. U tom kontekstu je i izjava ministra odbrane Ruske Federacije Sergeja Šojgua koji je rekao da treba da vodimo računa da ne ostanemo bez Vučića jer takvog nećemo imati bez bilo kakvog diplomatskog uvijanja“, rekao je potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, gostujući u jutarnjem programu TV Hepi.

- Mislim da je ogromna većina članstva apsolutno toga svesna. Sada, da li su svi funkcioneri stranke toga svesni, to je drugo pitanje. Verovatno ima funkcionera i u SNS koji misle da je Vučić tu zahvaljujući njima, a ne da su oni nešto postigli , pre svega, zahvaljujući podršci koju ima Aleksandar Vučić u narodu, što je realnost. U krajnjem slučaju, svako može da izađe na izbore pa da proveri koliko je popularan i da vidi kako bi ga, recimo, komšuluk ocenio za početak, ili da proveri kako stoji u svom mesnom ili opštinskom odboru u stranci. Zato nemam dilemu da je gotovo celokupno članstvo toga svesno, a verovatno par pojedinaca koji su mnogo toga dobili od stranke i pre svega od Vučića, možda misle da i nije baš tako. Verovatno misle da je njihova uloga mnogo veća nego što realno jeste, pri tom ne umanjeujem rezultate i drugih ljudi u stranci, naravno da oni postoje, ovo nije trsanka od jednog čoveka, ali stranka ima svog lidera. I to je normalno, i u SAD i u Rusiji i u Francuskoj, Nemačkoj. To samo kod nas pokušava da se prikaže da je to nešto u sukobu sa pitanjm demokratije. Pa šta je domkratskije od toga da vas izabere 56% građana na direktnim izborima! – ističe Vučević.

Komentarišući smanjenje cenzusa sa pet na tri odsto, Vučević kaže da nije bio preterano srećan, ali da razume napore koje SNS čini da se stanje u društvu još više upristoji i da se dijalog vrati u parlement, umesto da se vodi na trgovima i ulicama.

- SNS gubi ovim cenzusom u broju mandata, ali Srbija dobija. Ako SNS ne bude imao nadpolovinu većinu, mislim da postoji mogućnost da se i naši sadašnji koalicioni partneri sa nekim drugima ujedine i naprave neku drugu vladu. Pitanje je šta bi to onda značilo za ceu Srbiju. Uporedite Srbiju do 2012. i naovamo, pa ćete videti - smatra Vučević.

Odgovarajući na pitanje da li postoji zavera unutar SNS protiv Vučića, Vučević to negira, ali precizira da „postoje ljudi u SNS koji su se umorili, izgubili entizujazam im ostali bez one energije koju se imali ranije“.

- Možda više ni ne veruju u sopstvenu sporsobnost da ostvare ono što se očekuje, a postoji jedna ubedljiva manjina ljudi koji su na višim položajima u stranci i izvršnoj vlasti koji misle da su oni mnog doprineli i da su oni zaslužniji možda i od Vučića. Ali, pred nama je jedno osvežavanje stranke. Videćete na republičkoj, pokrajinskoj i lokalnim listama kada budemo objavili. Imaćemo mnogo uglednih ljudi iz loaklnih sredina na listama i mnogo mladih. To ćete videti već za desetak dana, a kulminacija će biti na Vidovdan na kongresu stranke i kada se bude biralo rokovodstvo stranke, odnosno organi, videćete koliko ćete biti novih ljudi.

On se osvrnuo i na situaciju u Novom Sadu koju je ocenio kao daleko bolju nego što je bila pre deset godina kada je preuzeo vođenje grada.

- Rezultati su vidljivi, a ostvaren je napredak koji je konkretizovan rezultatima vidiljvim u svakodnevnom životu ljudi. Ljudi su to osetili kroz direktnu podršku, pre svega porodice sa decom jer se od 1.1.2020. vrtići u Noovm Sadu ne plaćaju, svi đaci prvaci su dobili besplatne udžbenike. Danas je Novi Sad svakako mnogo vidljiviji i na mapi Srbije i Evrope. Od 2015. počeli smo da dovodimo nove fabrike posle 3,4 decenije i počeli da podižemo kvalitet inveticija. Svakako najupečatljivija investicija za ovih osam godina je Žeželjev most, jer mostovi su tu da spajaju ljude, a u Novom Sadu je ta simbolika mostova još izraženija jer smo tokom Nato agresije 1999. izgubili sva tri mosta. Danas radimo i na projektima novih mostova - kaže Vučević i dodaje daće se ulaganje u velike infrastruktune projekte nastaviti i tokom 2020. godine.

Film „Vladalac“ produkt je patološke mržnje prema Vučiću Vučević je prokomenarisao i dokumentarni film „Vladalac“ koji je pre nekoliko dana emitovala TV N1, koji se bavi likom i delom Aleksandra Vučića. - Odgledao sam prvi deo filma „Vladalac“ i jedino mogu da kažem „mržnja, mržnja, mržnja“. Ta mržnja je nastala iz njihove velike frustriranosti sopstvenom nesosobnošću. Više je nego jasno da je film nastao sa jasnim ciljem da se pojača kamapnja protiv Vučića pred izbore. Čuo sam da je u tih oko 180 minuta ime Aleksandra Vučića izgovoreno oko 400 i nešto puta, svaki put u negativnom kontekstu – ističe on.

Kurir