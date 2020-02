STRAŠAN ULTIMATUM ZAPADA SRBIJI: Priznajte Kosovo pa ulazite u EU!

Prelomno: Do kraja godine ćemo dobiti nešto što ćemo teško moći da odbijemo, ali nećemo moći ni da prihvatimo, obelodanio šef države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da će se Srbija ove godine suočiti s ultimatumom o pitanju Kosova, biće nam ponuđen Ahtisarijev plan „plus, plus“ - da priznamo Kosovo u zamenu za garancije za ulazak u EU i poseban status za Srbe (na Kosovu)!

- Uveren sam da ćemo do kraja godine dobiti nešto što ćemo teško moći da odbijemo, ali nećemo moći ni na prihvatimo - kazao je Vučić juče u Jutarnjem programu TV Prva, kao i da će predlog biti Ahtisarijev plan „plus, plus“, da će pokušati da kažu da Srbija dobija garancije za ulazak u EU, ali da mora da prizna Kosovo, te će dobiti i poseban status za Srbe.

foto: Marina Lopičić

Posrednik blizak Berlinu

- Sigurno će pred nas biti stavljen ultimatum. Daće nam garancije za ulazak u EU, a da priznamo Kosovo. Ali sasvim je sigurno da nikada nisam prihvatao ultimatume, kao što je sigurno da ću nastojati da pronađem najbolje rešenje za srpski narod, ali se i truditi da ne ugrozimo mir i stabilnost i ne uvodimo Srbiju u rat.

Predsednik Srbije je kazao i da može samo da naslućuje šta će biti inicijativa specijalnog izaslanika EU, kao i da zna ko će biti na toj funkciji, ali da ne može još da iznese u javnost, te da će svakako biti čovek blizak Berlinu. Vučić je istakao i da će da pita narod o tome, kao što je i ranije izlazio pred narod i kao jedini posle Dobrice Ćosića imao hrabrosti da iznese istinu o stanju na KiM.

Međutim, kako je rekao, niko neće da sluša i priča o tome, a kada se kaže „ajde na mobilizaciju“, onda niko neće da se odazove. - Kada vodite zemlju, suočavate se s apsolutno nemogućom situacijom. Trudim se da unapređujem ekonomiju, da čuvamo mir i stabilnost, živote ljudi, da kupujemo vreme. Pokušao sam i izašao s planom koji su svi razumeli, a pravili su se da nisu - kazao je Vučić, kao i da niko nije hteo to rešenje i da će sada dobiti mnogo gore, na koje on neće da pristane. - Govorili su da sam nekome obećao nezavisno Kosovo. Videćete da nije tako. Vučić nikog nije lagao, kao što ste vi lažovi - rekao je predsednik Srbije.

Vučić je kazao i da je on jedini odbio plan koji je trebalo 2013. da omogući Kosovu da uđe u UN, kao i da je suočen sa velikim pritiskom oko Gazivoda i elektroenergetskog sistema, s Nemcima koji vrše pritisak. Predsednik Srbije je priznao da ima veliki strah pred odlazak u Berlin i Vašington, ne za svoju funkciju, već zbog zemlje i naroda, i ukazao da će, nakon što Kosovo bude ukinulo takse, biti povećan pritisak na Beograd.

Napad Hrvata patološki

Vučić je kazao da iza napada u regionu na njega i Srbiju stoji nezadovoljstvo činjenicom da je Srbija sve jača. Povodom pisanja hrvatskog Jutarnjeg lista da Srbija vraća region u devedesete i da on stoji iza onoga što govore njegovi politički partneri i srpski mediji koji ga podržavaju, Vučić je kazao: - Zamislite da ovde napadate Plenkovića i Milanovića analizirajući njihov lik i delo u pisanju medija. To je patološki pristup i ja za to nemam drugu reč.

Vašington i Berlin VAŽNI SUSRETI, IMAM TREMU Vučić je kazao da će u Vašingtonu na Svetskom jevrejskom kongresu verovatno imati imati susret s državnim sekretarom SAD Majkom Pompeom, potpredsednikom Majkom Pensom, Robertom O‘Brajenom. Vučić je rekao da sa Amerikancima nije lako razgovarati, ali bar znate na čemu ste: - Iako imam ogromno iskustvo, imam i tremu i strah. Imam i tremu i strah i pred odlazak kod Merkel, brinem za svaku reč. Da ne pogrešim nešto i da izvučem najviše što možemo, a da izgubimo najmanje što moramo.

Moćno naoružanje NEĆE BITI SANKCIJA ZBOG „PANCIRA“ Vučić je govorio i o raketnom sistemu „Pancir“ - kazao je da to odbrambeno oruđe čini Srbiju jačom, a našu vojnu neutralnost suštinskom. Vučić se osvrnuo i na raniju izjavu Metjua Palmera, zamenika pomoćnika državnog sekretara SAD, da bi Srbiji mogle biti uvedene sankcije zbog nabavke oružja iz Rusije i rekao da su se te kritike odnosile na eventualnu nabavku sistema S-400. - Besmisleno je da nam uvode sankcije zbog „Pancira“ - naveo je Vučić i dodao da ne veruje da će sankcije biti uvedene.

VUČIĆ O... Izborima Vučić je kazao da će posle povratka iz Vašingtona videti kada će da raspiše parlamentarne izbore, ali da to neće učiniti pre 3. ili 4. marta. Na listi SNS za izbore biće 58 odsto novih ljudi. Među tim novim ljudima, pošto je napravljena preliminarna lista za 150 kandidata, nalazi se više od 30 ljudi s Akademije mladih lidera, da će biti 20 poslanika sa te akademije. Ukazao je i da će na odborničkim listama oko 60 odsto biti novi kandidati za mesta gradonačelnika i nosilaca lista. Vučić je ukazao da stranka ima problema s pojedinim arogantnim i bahatim funkcionerima. Kampanji - Neće proći namere nekih da ruše Srbiju i nasilno dođu na vlast. Biće teška kampanja, ali mi ćemo se boriti, nećemo ih pustiti. Filmu „Vladalac“ - Suština je u tome ko stoji iza ove kampanje. To su trojica moćnih tajkuna koji žele povratak na vlast i da „provlače kablove po mozgovima“ ljudi, kao što provlače po kanalima - Šolak, Đilas, Mišković. Napadu iz Podgorice - Ako je tačno da je Đukanović rekao za promenu vlasti, to je notorna neistina. Nikada se Srbija nije mešala u pitanje izbora u Crnoj Gori, nikada nismo želeli da odlučujemo ko će biti u vlasti. Porezu SPC u Crnoj Gori - Ako treba da pomognemo SPC i Mitropoliiji crnogorsko-primorskoj ili bilo kojoj eparhiji u Crnoj Gori u tome da nam ne bi oduzimali svetinje, pomoći ćemo, platićemo sve što treba da platimo. Rastu penzija - Uništeno je bilo sve, a sada znaju da su im penzije sigurne, da rastu iz godine u godinu i taj rast ćemo da ubrzamo. O tome kako da penzije rastu brže već sam razgovarao s Milanom Krkobabićem. Patrolama za migrante - Đubre fašističko, smirite se s tim. Srbija nikada nije bila fašistička zemlja. U Srbiji ljotićevci i fašisti nikada nisu bili u većini. Pustite naše državne organe da rade svoj posao. Situaciji u BiH - Pridike mi drže mediji, bošnjački i hrvatski političari i to oni, osim Dragana Čovića, koji ima fer odnos prema Srbima, koji kažu da je za njih Kosovo nezavisno, ali da ne mogu da ga priznaju jer nemaju saglasnost RS. Oni očekuju da uzmem motku i udarim na Dodika.

Kurir.rs/ Katarina Blagović Foto: Marina Lopičić

