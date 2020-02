NEBOJŠA STEFANOVIĆ O ZAKONU O POREKLU IMOVINE: Prvo da se istraže političari i ljudi sa višemilionskom imovinom

Potpredsednik Vlade i ministar policije Nebojša Stefanović rekao je danas u Narodnoj skupštini da po zakonu o poreklu imovine, o kojem je u toku rasprava pred poslanicima, prvo treba da bude istražena imovina političara, odnosno članova Vlade u prvom redu.

- To je važno, jer u suprotnom neće biti poverenja u ovaj zakon. Dakle, prvo treba istražiti poreklo imovine upravo ljudi koji predlažu zakon, najviših nosilaca izvršne vlasti, imovinu svakog od njih, svakog člana njihove porodice i onda krenuti dalje - rekao je Stefanović.

On je istakao da je predloženi zakon odličan antikoruptivni mehanizam i da pokazuje volju države da na ozbiljan način pristupi ovoj temi, jer na jednom mestu sublimira sve mogućnosti koje je Poreska uprava delom imala i ranije, ali i proširuje te mogućnosti i to ne samo Poreske uprave već i drugih državnih organa. Kako je istakao, pored političara, među prvima treba da se nađu i oni sa višemilionskom imovinom.

Kako je naveo ispitivanje porekla imovine, može biti problem samo onima koji ne znaju kako da dokažu poreklo svoje imovine. - Šta je problem? Ako imate posao, novac ide preko računa... Problem mogu imati samo oni koji imaju nesrazmerno veliku imovinu, koji odjednom poseduju po 50, 100 miliona evra, a ne mogu da dokažu kako su je stekli – rekao je Stefanović.

On je istakao da „navedeni predlog Zakona pokazuje da Vlada nije želela da to bude kozmetika, nešto što će Skupština doneti samo da bi se donelo, već da bude primenjivo i da je on kruna svih prethodnih aktivnosti koje su preduzete od 2012. kako bi se u Srbiji uspostavio antikorupcijski sistem. Donošenje niza zakona od 2012. pratili su ogromni otpori na raznim nivoima u društvu, ocenio je Stefanović i istakao da ih očekuje i sada.

- Ne odgovara svima borba protiv korupcije i ta borba nije laka. Ona podrazumeva da ćete trpeti napade, bićete meta raznoraznih kampanja od jutra do mraka tobož zbog nečeg drugog, a u suštini svi znamo zašto - rekao je Stefanović.

