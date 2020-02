VUČIĆ PORUČIO: Očekuju nas veliki pritisci zbog Kosova, ništa što bi ponizilo i osramotilo Srbiju neću prihvatiti

sednica go sns

BEOGRAD - Pred nama je težak period u političkom smislu, očekuju nas veliki pritisci povodom Kosova, rekao je danas predsednik SNS i Srbije Aleksandar Vučić i poručio da neće prihvatiti ništa što bi ponizilo ili osramotilo Srbiju.

foto: Ana Paunković

"Grdno su se prevarili oni koji maštaju da će da nam podviknu, a mi da priznamo nezavisnost Kosova", rekao je Vučić na sednici Glavnog odbora stranke.

Zna, kaže, svakog od zvaničnika u svetu i šta misle o resavanju kosovskog pitanja: "Znam kako ce da izgleda to što će da nam stave, plus minus jednu tačku. To će biti nešto da ne mozemo da prihvatimo, a da ne bi smeli da odbijemo", objasnio je Vučić.

Istakao je da će uraditi najbolje za Srbiju: "Neću da prihvatim nesto sto bi ponizilo ili osramotilo Srbiju", poručio je.

Podseća da osam godina slusa price kako je izdajnik i da treba da preda Kosovo koje su, kako kaže, "oni izgubili i predali".

foto: Ana Paunković

"Svakog dana drze patriotske pridike, a mi smo uspeli da sacuvamo mir i stabilnost i da sacuvamo nas narod na KiM", istakao je Vučić, te da dobijemo vreme za sređivanje ekonomije, da poziciju Srbije pomerimo znacajno na "bolju stranu", da možemo da se pitamo i odlučujemo.

Vučić je istakao i da će Srbija nastaviti evropskim putem.

"Imajte poverenja, znamo sta radimo i kako i zbog čega mozemo da baštinimo vrednosti i ekonomski da napredujemo", poručuje.

Porucio je i da ako neko pripreti Srbiji zbog saradnje sa Rusijom i Kinom, da su nam to prijatelji i da ćemo nastaviti sa njima saradnju.

Po pitanju regiona, traži: "Nemojte da odgovarate ni na kamenice, ni na uvrede. Ne treba nam mžnja prema Crnogorcima ili bilo kome drugom. Mi treba da pokažemo da smo drugaciji", istakao je Vučić.

On je rekao da će Srbija štititi interese srpskog naroda, bilo u Republici Srpskoj ili Cnoj Gori ili negde drugo, ali mirno, ne ugrožavajuci niciji integritet.

"Najvažniji cilj je da sacuvamo mir i stabilnost, ne trebaju nam sukobi", rekao je.

foto: Kurir

Stranačkim kolegama preporučio je da kada im neko odgovori uvredama, da smo "šaka jada", treba da znaju da su oni koji tako govore u problemu, a ne mi.

"Zato je vazno da budemo uzdržani, da ne pokazujemo nervozu", istakao je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

