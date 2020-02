ODRŽANA SEDNICA GLAVNOG ODBORA SNS! Evo šta je odlučeno (KURIR TV)

Srpska napredna stranka održala je sednicu Glavnog odbora, na kojoj je razmatrano pitanje predizbornih koalicija. Sednica je održana u „Kombank dvorani“, a na početku članovima odbora obratio se predsednik SNS Aleksandar Vučić.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević se obratio javnosti posle završene sednice GO SNS, i rekao da će SNS nalistama imati 57 posto novih imena, i to mahom omladine, polaznika Akademije mladih lidera SNS.

- SNS će pokazati da je snaga promena, da je princip promenljivosti prihvaćen i da je SNS svesna svoje odgovornosti prema građanima Srbije. Mi ćemo u narednih par dana obaviti razgovore sa koalicinim partnerima. Opštinski odbori će takođe slediti ovu politiku i istaći nove kandidate. Videćete koliko će biti novih lica. Na to smo ponosni, jer Srbija ima budućnost i to su njena deca. To je ono što je predsednik Vučić najavljivao. Kulminacija svega toga će biti 28 juna kada će biti kongres stranke. Ovo će za SNS biti veoma teški izbori, svi drugi će imati daleko ugodniju poziciju, rekao je Vučević.

- Pred nama je neizvesna utakmica, ali je puno novih ljudi, i videćete da je SNS još spremnija da se bori za bolju Srbiju, rekao je Vučević.

(Kurir.rs)

