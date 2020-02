Српска напредна странка жели да понуди кадрове који могу још више да ураде за #Srbija🇷🇸 , младе и поштене људе, који ће покушати да сав свој ентузијазам, снагу, вољу и знање пруже својим градовима и покажу да могу више и боље.

