MINISTARKA ZA KURIR O ZAKONU O POREKLU IMOVINE Nela Kuburović: Imovina svih nas pod lupom

Jasno: Čelnica resora pravde kaže da pre svih treba preispitati one za koje postoji sumnja da su na nezakonit način stekli svoje bogatstvo, kao i ljude na važnim državnim i političkim funkcijama

Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu je pred poslanicima u Skupštini Srbije, a ministarka pravde Nela Kuburović u razgovoru za Kurir kaže da je svako od nas pod lupom ovog zakona, kao i da svaki građanin ima pravo, ako sumnja, da uperi prstom u bilo koga.

- Imovina svih onih za koje postoji sumnja da su nezakonito stekli svoje bogatstvo ili onih koji obavljaju važne državne i političke funkcije treba da bude preispitana pre svih. U svakom trenutku stojim na raspolaganju nadležnim organima da odgovorim na sva njihova pitanja u vezi sa imovinom koju imam. Svako od nas je pod lupom ovog zakona i svaki građanin ima pravo, ako ima sumnje, da uperi prstom u bilo koga - kaže Kuburovićeva.

Ovaj zakon će se baviti imovinom za koju ne može da se dokaže da je stečena na zakonit način (vidi okvir), a iako zvuči paradoksalno, ministri tvrde da su mirni i jedva čekaju da ih nadležni provere.

Mirni smo

U Skupštini Srbije pre dva dana ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da, po novom zakonu, prvo treba istražiti imovinu članova Vlade i svih njihovih porodica. Stefanović kaže da baš njegova porodica može da bude prva na listi za proveru. - Više puta dosad sam Agenciji za borbu protiv korupcije, medijima i javnosti predstavljao svoju i imovinu članova moje porodice, a radim to i svake godine u skladu sa zakonom. Sasvim je prirodno da Poreska uprava kontroliše svakoga, a da preventivno proveri i članove Vlade i naše porodice. Moja porodica i ja možemo da budemo prvi na listi za proveru - poručio je Stefanović.

Gotovo ista poruka stigla je i od ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića. - Moliću, ako može, da budem prvi ili bar među prvima - naveo je Nedimović.

Sve već prijavljeno

Branko Ružić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, tvrdi da je spokojan. - Monaški sam spokojan tim povodom - kaže Ružić, a na opasku da mu onda očito ne predstavlja problem dokazivanje kako je došao do sata „roleks“, čija je vrednost oko 9.500 dolara, on je odgovorio: - Slatko ste me nasmejali. Hvala vam puno.

Da je u svakom trenutku spreman da dokaže poreklo svoje imovine, tvrdi i ministar sporta Vanja Udovičić. - Pre ulaska u Vladu prijavio sam svu imovinu koju sam stekao tokom svoje karijere vrhunskog sportiste. Podržavam ovaj zakon i stojim na raspolaganju da odgovorim na sve zahteve - istakao je Udovičić.

Bele pare

I ministar prosvete Mladen Šarčević tvrdi da je sve stekao pre ulaska u politiku. - Svu svoju imovinu uredno sam prijavio i nemam nikakav problem sa poreklom. Sve sam regularno stekao od belih para, ja sam došao iz realnog sektora - navodi Šarčević.

Prema rečima Jadranke Joksimović, ministarke za evropske integracije, ovo je jedan od najvažnijih zakona kojim se potvrđuje opredeljenost Vlade za delotvornu borbu protiv korupcije. - Ne samo da podržavam već i očekujem obuhvatnu, celovitu i delotvornu primenu ovog zakona, na sve na koje se odnosi, naravno i na mene, kao i na sve druge kolege u Vladi - navela je Joksimovićeva.

Ministarka Slavica Đukić Dejanović kratko je poručila da će moći da dokaže poreklo imovine, te da podržava striktnu primenu zakona.

ZAKON UKRATKO Teret dokazivanja uvećanja imovine u odnosu na prijavljene prihode fizičkog lica je na Poreskoj upravi, a na fizičkom licu je teret dokazivanja da je na zakonit način steklo imovinu

Postupke će voditi posebno odeljenje, jedinica u okviru Poreske uprave

Uzima se u obzir celokupna imovina: nepokretne stvari, udeli u pravnom licu, oprema za obavljanje samostalne delatnosti, motorna vozila, plovni objekti i vazduhoplovi, štedni ulozi i gotov novac

Postupak utvrđivanja imovine i posebnog poreza pokreće se i vodi po službenoj dužnosti

Predmet ispitivanja biće imovina veća od 150.000 evra stečena za tri godine, a za koju vlasnik ne može da dokaze da je stečena zakonito

Po okončanju postupka, ako se utvrdi postojanje nezakonito stečene imovine, donosi se rešenje o utvrđivanju posebnog poreza

Predložena zakonska rešenja se odnose na sve građane

Ako se u postupku utvrđivanja imovine utvrdi postojanje osnova sumnje da je izvršeno krivično delo, jedinica PU o tome obaveštava policiju, tužilaštvo

Na imovinu, čije poreklo ne može da se dokaže, plaćaće se porez od 75 odsto od njene procenjene vrednosti

Nema vremenskog ograničenja za primenu zakona, zakon će se primenjivati retroaktivno

Nenad Popović TREBALO I RANIJE foto: Marina Lopičić Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović ističe da je ovaj zakon trebalo da bude donet mnogo ranije. - Zalažem se za to da se prvo istraži poreklo imovine članova Vlade. Naravno, donošenje ovog zakona je samo početak ovog procesa - dodao je Popović.

