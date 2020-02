VULIN: Stigli "panciri", naša PVO je mnogo jača nego ranije! NAŠA AVIJACIJA ČUVA NAŠE NEBO

BEOGRAD - Sada kada su stigli "panciri" naša potivvazduhoplovna odbrana je mnogo jača nego što je bila, a naša avijacija čuva naše nebo, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin i dodao da kada drugi napadaju srpsku vojsku, to znači da je ona jača nego ranije.

"Protivvazdušni sistem 'neva' smo nabavili 1975. godine. U međuvremenu sve svašta izdešavalo, građanski ratovi u SFRJ, NATO agresija... Od tada do danas nismo nabavili nijedno moderno potivvazduhoplovno sredstvo", rekao je Vulin u parlamentu odgovarajući na pitanja poslanika.

Sada su, kaže, stigli "panciri" i naša potivvazduhoplovna odbrana je mnogo jača nego što je bila, a pripadnici vojske su obučeni za rad na njima, pripremljeni i snabdeveni.

"Oni su već ovog trenutka u stanju da brane naše nebo i zemlju", istakao je Vulin.

On je dodao da je 2012. godine, kada je Vučić postao ministar odbrane, bilo dana kada nijedan lovac nije mogao da poleti, kada nije bilo guma, goriva, municije...

"Bilo je dana kada nismo mogli da zaštitimo naše nebo. Od 2000. do 2012. godine kupljeno je ukupno osam raketa za migove, kojih je bilo 14. To je sve što su kupili. Danas svaki pripadnih VS ima tri uniforme, više pari obuće, sve ustanove, jedinice, kasarne su snabdevene minicijom, hranom, gorivom, više nego ikada", rekao je Vulin.

Primera radi, naveo je da je plata pukovnika 2008. godine bila 837 evra, a danas je 1.101 evro.

"Kada je Srbija jača, onda je napadaju. Kada je slaba, to nije slučaj, onda smo svima dobri. Danas, kada nas napadaju, znajte da je to zato što je Vučić stvorio bolju vojsku, koja je u stanju da zaštiti našu zemlju", primetio je Vulin.

On je dodao da neke zemlje u okruženju, Crna Gora, Slovenija, Severna Makedonija, dopuštaju da im druge zemlje čuvaju nebo, a da to nama ne može i ne sme da se desi.

"Naša avijacija čuva naše nebo", podvukao je Vulin.

Kako je rekao, kada govore loše o srpskoj vojsci van granica naše zemlje, to je zato što smo ojačali i Srbiju sada ima ko da čuva. Ministar je ponovio da je Srbija vojno neutralna i čuvaće Srbe gde god da žive, neće biti članica NATO pakta, niti bilo kog drugog saveza.

"To ne bi bilo moguće bez vojske koja je u stanju to da uradi", rekao je Vulin.

Dodao je da Vojska Srbije ima raketnu artiljeriju kojom ne moze da se pohvali bilo ko u okruženju.

"Ovo je vojska kojom možemo da se ponosimo, koja je u stanju da zaštiti Srbe gde god da žive i našu Srbiju", rekao je Vulin.

