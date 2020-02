NE SMIRUJE SE SITUACIJA U DS! MIĆUNOVIĆ I BALŠA SAMI SAZIVAJU SEDNICU: Glavni odbor hoće da odlučuje o izlasku na izbore

Pošto Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke, nije zakazao sednicu Glavnog odbora, na kojoj bi se razgovaralo o odluci nekih demokrata da idu na izbore na lokalu, nekolicina nezadovoljnih članova razmišlja da pokrene prikupljanje potpisa kako bi oni zakazali sednicu ovog tela, saznaje Kurir.

Dogorelo

Izvor Kurira iz DS kaže da je Lutovac prekršio statut jer nije zakazao sednicu Glavnog odbora, što je opet pokrenulo talas nezadovoljstva u ovoj stranci. Demokrate planiraju i da pokrenu pitanje poverenja Lutovcu.

- Deo DS, predvođen Balšom Božovićem, Aleksandrom Jerkov, Dragoljubom Mićunovićem, Radoslavom Milojičićem Kenom i Branislavom Lečićem, razmišlja kako da doskoči ovoj Lutovčevoj odluci da ne sazove Glavni odbor. Mnogo je nezadovoljnih jer predsednik stranke krši statut i odbija da sazove telo na kome jedino i mogu da razgovaraju o odluci pojedinaca iz DS da idu na izbore uprkos generalnom stavu da stranka bojkotuje svaku vrstu izlaska na birališta - kaže izvor Kurira i dodaje: - Ova grupa čak razmišlja da pokrene prikupljanje potpisa kako bi oni zakazali sednicu GO. Potrebna im je trećina potpisa članova GO, što je negde oko 80 ljudi. Ako uspeju da zakažu tu sednicu, ključna tema bili bi izbori, odnosno da li je normalno da samo Paraćin i Šabac idu na izbore.

Sednica mora da se održi

Branislav Lečić, član GO, kaže u razgovoru za Kurir da očekuje da će uskoro biti sazvana sednica jer se mora reagovati na okolnosti. - Naša tema, što se tiče bojkota izbora, jeste kako da ga ispoštujemo, a da ne budemo u kontroverzi. Očekujem da će uskoro biti sazvana sednica Glavnog odbora - kazao je Lečić, a na pitanje da li će on i nekolicina nezadovoljnih prikupljati potpise da sazovu GO ukoliko to ne učini predsednik stranke, on je rekao: - Ne može se bežati od politike. Moramo reagovati na okolnosti. Neki će na izbore na lokalu i o tome mora da se diskutuje. Ne verujem da će predsednik da preskoči GO.

Zoran Lutovac nije odgovarao na telefonske pozive.

Dragomir Anđelković Demokrate čeka novi raskol Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže da će previranja u DS postati sve jača i učestalija. - Jasno je da će previranja kod demokrata postati jača i da će se završiti novim raskolom. Mnogi neće da im politika bude bojkot jer misle da će ih to upropastiti - navodi Anđelković. foto: Zorana Jevtić

