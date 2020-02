DODIK O NAPADU SARAJEVA NA BEOGRAD: Izetbegović, Radončić i Komšić izvršili udar na Vučića! Vučić je čovek mira!

Odgovarajući na reakcije iz Sarajeva, Dodik je u četvrtak rekao da je neprihvatljivo to što političko Sarajevo, koje predvodi lider bošnjačke Stranke dmokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, pokušava da drži predavanje šta treba da radi predsednik Srbije, prenosi RTRS.

"Aleksandar Vučić je svojim nastupima pokazao da je čovek mira i da je Srbija posvećena miru i stabilnosti u regionu", poručio je Dodik, ocenjujući da Izetbegoviću, lideru DF-a Željku Komšiću i SBB-a Fahrudinu Radončiću ne odgovara stabilna Srbija i želja im je da uklone Vučića. "Napad na Srbiju je svakako napad i na njenog predsednika, napad je pokušaj da se uruši Srbija, jer Srbija smeta Izetbegoviću i ostalima, zato što je stabilna i pod rukovodstvom samog Vučića postigla značajne napretke na međunarodnom planu - ekonomskom, finansijskom i stabilizirajućem", rekao je Dodik.

On je istakao da nikada nije pozivao na oružje, za razliku od Bakira Izetbegovića, i da Republika Srpska nije remetilački faktor.

"Svojatanje Banjaluke kao šeher grada, Izetbegoviću služi samo za zamajavanje njegovih podanika. Banjaluka nikada nije bila šeher i neće ni biti. Banjaluka ne pripada Izetbegoviću nego Srbima i srpskom narodu i Republici Srpskoj. Banjaluka više pripada Vučiću i više podržava Vučića nego što je ikada podržavala i što će podržavati Izetbegovića i njegove sljedbenike", poručio je Dodik.

On je ocenio da su u BiH nezadovoljni i Hrvati i Srbi, i podsetio da BiH ima dva entiteta i tri naroda, i da bi, da su to bošnjački funkcioneri naučili, zemlja funkcionisala. Dodik je ponovio i da u Republici Srpskoj ne postoji ni jedan plan za secesiju. "Republika Srpska ima legitimni cilj da putem svog delovanja i aktivnosti preferira izvorni Dejton, izvorne nadležnosti i ono što piše u Dejtonskom sporazumu i dejtonskom Ustavu. To je legitiman politički cilj", naglasio je srpski član Predsedništva BiH.

Komentarišući izjavu visokog predstavnika Valentina Incka da je prešao crvenu liniju, najavivši da neće poštovati odluke Ustavnog suda, Dodik je rekao da se Incko pokazao kao izvršilac muslimanske politike u Sarajevu. "Visoki predstavnik se pokazao kao zlotvor prema srpskom narodu i prema Dejtonskom sporazumu. Mimo volje srpskog naroda i mimo predviđenih procedura, promenio je mnoge zakone i izvršio je značajnu centralizaciju. To nije volja srpskog naroda", zaključio je Dodik.

