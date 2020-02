AMERIKANCI RUŠE KURTIJA: Prave novu vladu ako hitno i bez ucene ne ukine takse

Ako hitno ne ukine takse na srpsku robu, i to bez ikakvih uslovljavanja, Amerikanci će smeniti premijera tzv. države Kosovo Aljbina Kurtija i njegovu vladu, saznaje Kurir iz diplomatskih izvora!

Sjedinjene Američke Države s Donaldom Trampom na čelu sve manje imaju strpljenja za igrice iz Prištine i Kurtijevo kalkulisanje i neće mu više gledati kroz prste ako nastavi da se oglušava o njihove zahteve i da radi na štetu Srbije. Upravo to potvrdio je i Ričard Grenel, specijalni izaslanik američkog predsednika za pregovore Beograda i Prištine, koji je rekao da SAD ne podržavaju delimično ukidanje taksi od 100 odsto na robu iz Srbije, već da Vašington zahteva da one budu ukinute u potpunosti!

Bez uslovljavanja

- Ne podržavamo polovičnu meru premijera Kurtija. Naša pozicija je sasvim jasna: takse moraju da budu ukinute u potpunosti. Gospodin Kurti pravi veliku grešku, i to je jasno rečeno predsedniku Kosova Hašimu Tačiju u Beloj kući - napisao je Grenel na Tviteru.

Ukoliko Kurti ovo momentalno ne posluša, pravila bi se nova vlada, otkriva izvor Kurira.

- Novu vladu bi mogli da naprave Isa Mustafa iz Demokratskog saveza Kosova (DSK), Bedžet Pacoli, predsednik Alijanse za novo Kosovo (ANK), a u ime Demokratske partije Kosova (DPK) Kadri Veselji i aktuelni predsednik Hašim Tači. Posebno važnu ulogu ima Avdulah Hoti, prvi Kurtijev zamenik koji se javno usprotivio polovičnom rešenju s taksama. Hoti je inače glavni operativac (DSK) - stranke Ise Mustafe. Hoti je veoma blizak SAD, zadužen je za propagiranje njihove politike, studirao je u Americi i dobro poznaje američke instrukcije za Kosovo - priča naš izvor.

U ovoj postavci, dodaje naš sagovornik, Kurti bi bio potpuno izbačen iz igre, a naslućujući to, uhvatila ga je panika, pa je pokušao da stupi u kontakt s Grenelom, ali bezuspešno. Scenario je bio isti kao i u Minhenu, kada je Grenel apsolutno izignorisao Kurtija, i to uz upozorenje da se neće sastajati sve dok se bezuslovno ne ukinu takse, o čemu je Kurir pisao.

Moli za sastanak

- Kurti je pre dva dana preko američkog ambasadora u Prišini Filipa Kosneta pokušao da dođe do Grenela, ali Grenel nije hteo da čuje za to jer mu je jasno postavio uslov. Praktično mu je udario veto na komunikaciju sa bilo kim od zvaničnika uz SAD. Zato je Kurti pokušao da ga odobrovolji, pa je iznenada, istog dana posle podne, saopštio da ukida takse, ali delimično. Međutim, to nije upalilo jer su SAD jasne i ne prihvataju nikakva polovična rešenja kao što su ova. Za razliku od Kurtija, to Hašim Tači shvata i pošto je trenutno u SAD, video se s Grenelom i složili su se s tim - kaže naš izvor.

Podsetimo, Kurti je u četvrtak uveče na vanrednoj konferenciji za medije najavio uslovno ukidanje taksi na uvoz sirovina iz Srbije i BiH od 15. marta, a svih taksi od 1. aprila na 90 dana. Sve to, kako je rekao, biće realizovano ako Srbija prekine kampanju u svetu za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera s Kosovom.

ODBRUSIO MU ALEKSANDAR VUČIĆ O TAKSAMA Aljbin pokušao prevaru Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je Grenel u pravu i da je najava iz Prištine o delimičnom ukidanju takse na robu iz Srbije i BiH „pokušaj prevare“. Poručio je da niko iz državnog vrha nije reagovao na Kurtijevu izjavu o uslovnom ukidanju dela taksa jer su želeli da pravilno procene šta je tu sve rečeno. - Grenel je u pravu, radi se o pokušaju prevare. To što je za EU to u redu, ja s tim nemam problem. Mogu oni da im čine šta žele, ali ja sam tu školu odavno prošao - rekao je Vučić. Dodaje da je Kurti namerno osmislio ovaj termin za tu odluku. foto: Beta / Emil Vas - Dan uoči moje posete SAD smislio je da ukida takse, da ja ne bih imao temu tamo. Smislio je da će se takse ukinuti dan pre mog boravka u Berlinu, sedam dana pre njegovog i dva dana pre velikog samita u Beču. Smislio je Kurti da ukine takse na sirovine zato što pšenicu dobija jeftinije od Severne Makedonije, jer to traže albanski biznismeni kako bi mogli da prave jeftinije testo. Ali srpske finalne proizvode - čokolade, keks i prašak, to ga ne interesuje, to gde bi Srbi napravili profit. Je l‘ si to sam smislio ili ti je neko pomogao - kazao je Vučić.

Avdulah Hoti IDEMO IZ VLADE AKO TAKSE NE UKINEMO BEZUSLOVNO Prvi zamenik kosovskog premijera Avdulah Hoti izjavio je da Demokratski savez Kosova (DSK), partner pokreta Samoopredeljenje premijera Aljbina Kurtija, neće ostati u vladi ako se taksa na uvoz proizvoda iz centralne Srbije ne ukine bezuslovno. foto: Profimedia - Možete li uspešno upravljati vladom koja nema podršku SAD? U takvoj vladi DSK ne ostaje. DSK neće ostati u vladi ako se taksa ne ukine bezuslovno. Vlada koja izoluje samu sebe ne može da pospeši kosovsku agendu - rekao je Hoti za prištinski T7. I predsednica kosovskog parlamenta Vjosa Osmani iz DSK rekla je da će razgovarati s Kurtijem i da je veoma važno da koalicioni partneri zajednički donesu odluku o taksama.

