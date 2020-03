VUČIĆ POSLE SASTANKA SA PALMEROM: SAD pokazuju veću zainteresovanost za Jugoistočnu Evropu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas, nakon sastanka sa izaslanikom SAD za Jugoistočnu Evropu Metjuom Palmerom, da Amerika pokazuje sve veću zainteresovanost za JIE, što je i šansa za našu zemlju.

Vučić je, u Vašingtonu u izjavi novinarima, podsetio da je Palmer izaslanik ne samo za Zapadni Balkan, već i Jugoistočnu Evropu, te da se bavi i problemima Turske i Grčke, ne samo našim pitanjima.

"Razgovarali smo o svim važnim pitanjima regiona, razmenili mišljenje i stavove. Amerika pokazuje sve veću zaintresovanost za probleme koji postoje u čitavoj JIE. Mislim da će se to kroz različite vidove pokazati", podvukao je on.

Vučić je razgovarao i da Adamom Boehlerom kojeg je nedavno predsednik SAD Donald Tramp postavio kao lidera razvojne finansijske korporacije, koja je po prvi put stavila Zapadni Balkan kao interesatno mesto za investicije.

"Ako smem da kažem uz mnogo ne lakih stvari sa kojima ćemo se suočavati to je velika prilika za Srbiju. Posebno u šta žele da investiraju je privatni sektor, i to je velika stvar koja može drastično da doprinese našem daljem razvoju", rekao je on.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir