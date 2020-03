VUČIĆ UOČI KONFERENCIJE AIPAC U VAŠINGTONU: Dobar deo naše javnosti ne razume koliki je značaj SAD i Jevreja u svetu

VAŠINGTON - Predsednik Srbije Aleksanda Vučić izjavio je danas u Vašingtnu da će na konferenciji AIPAC-a, pokušati da na najbolji način predstavi odnose Srbije i Izraela, ali i Srbije i SAD, ukazujući na veliki značaj tog skupa, jer je reč o jednoj od najmoćnijih ogranizacija na svetu.

Ilustracija foto: Marina Lopičić

Vučić je istakao da na tom skupu nikada nije bilo ni srpskog predsednika, niti premijera.

"To je najmoćnija i najznačajnija, ne samo lobistička, ali i lobistička organizacija na svetu. To su ljudi koji sublimiraju svu političku i ekonomsku moć savremenog sveta, posebno zapadnog. Tu nama nije bilo mesta, a nije ni sada bilo lako da dobijemo mesto", rekao je Vučić novinarima u Vašingtonu.

Predsednik je poručio da će pokušati da na najbolji način predsatvi odnose Srbije i Izraela, Srba i Jevreja, kao i odnose Srbije i SAD.

"Svi su naučili da kažu lepe reči, ali nije to pitanje. Hoćemo da pokažemo šta smo uradili, a postoje stvari koje smo samo mi u Evropi uradili. Znamo sa čime dolazimo, a da li ću to uspeti da iznesem na najbolji nacicn za zemlju.. Daću sve od sebe", istakao je Vučić.

On je konstatovao da javnost u Srbiji ne razume koliko je važna konferencija na kojoj će govoriti, koja je, ističe, verovatno pojedinačno posmatrano, najvažniji događaj na kojem je bio i na kojem će biti.

"Ali, nekada smo u Srbiji sami sebi dovoljni i mislimo da nam niko drugi nije važan", primetio je on.

Vučić je istakao da će ostati zapisano u istoriji da smo imali priliku i izrazio nadu da ćemo je dobro iskoristiti.

"Nadam se da ćemo umeti da sagledamo, što ja nisam umeo pre 20 ili 15 godina, a dobar deo naše javnosti ne sagledava celinu koliki je značaj SAD i Jevreja u svetu, koliko je značajno od njih dobiti podršku. Ako budemo tu nešto pomerili napravićemo veliki uspeh", uveren je on.

Upitan da li ovo vidi kao politički izazov i preokret, Vučić je rekao da ne veruje u preokrete, ali da veruje da je ova poseta veoma važna.

"Ta njihova razvojna finansijska korporacija je nešto što prave praralelno 'Jednom pojasu i jednom putu'. Ulagaće mnogo novca, boriće se za američku dominaciju preko ekonomije na svetskom nivou, dakle ulagaće sve više u Zapadni Balkan, a i Srbija je tu", rekao je Vučić.

Sa druge strane, kako je naveo, Srbija će imati priliku da u 10-15 minuta iznese svoje stavove na godišnjoj konferenciji Američko-izraelskog komiteta za javne poslove AIPAC, pred 20.000 ljudi, među kojima su najmoćniji ljudi sveta, koji odlučuju ne samo o odnosima između Izraela i Amerike, već i o odnosima drugih zemalja sa SAD i Izraelom.

"Pokušaćemo to da iskoristimo, to je strahovito važno", rekao je Vučić.

On je dodao da je besmisleno misliti da će SAD da promene mišljenje po pitanju KiM.

"Ali mi možemo da pokušamo da se borimo za svoje interese, da Srbija bude predstavljena na drugačiji način, da ljudi ovde koji su Srbi budu ponosni na to što dolaze iz Srbije, da budemo ponosni na odnose sa SAD. To je naš posao i to ćemo pokušati da uradimo", poručio je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao da ima "veliku tremu i ogroman strah" pred obraćanje na konferenciji AIPAC.

Ilustracija foto: EPA/ANDRZEJ GRYGIEL POLAND OUT

"Sve sam pročitao, čini mi se 500 puta i pomislim da sve znam, ali posle tri minuta kao da sam sve zaboravio. To je valjda problem sa odgovornim ljudima koji žele da doprinesu svojoj zemlji", rekao je Vučić.

On je rekao i da će ovo biti prilika da govori o stvarnim odnosima između Srba i Jevreja i koliko su nam sudbine bile jednake u prošlosti, mada se kako je dodao, Holokaust ne može porediti ni sa čim.

"Zajednički su nam bili logori, a i Jasenovac je nasa zajednicka sudbina", zaključio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir