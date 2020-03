VUČIĆ POSLE DVODNEVNE POSETE SAD: Moramo da razumemo koje je naše mesto u svetu i da se ne zalećemo kao ranije FOTO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu Vašintgonu, tokom koje je održao istorijski govor na konferenciji AIPAC-a pred 20.000 najmoćnijih ljudi na svetu.

Svoje prve utiske posle boravka u SAD i uspešnih razgovora u Beloj kući podelio je na svom zvaničnom Instagram nalogu budućnostsrbijeav.

- Da li Amerika Srbiju gleda drugačijim očima nego što su nas gledali pre nekoliko godina ili decenija? To je neuporedivo. Mi moramo da razumemo koje je naše mesto u svetu, da znamo koliki smo i kolika nam je snaga ekonomije i da dobro postavimo naše ciljeve. Da se ne zalećemo kao što smo se ranije zaletali. Da ne pravimo velike greške, kao što smo to ranije činili. Da brinemo o svojoj otadžbini, da čuvamo decu i da brinemo o svojoj budućnosti, ali bez prijateljskog odnosa Amerike prema Srbiji, bez toga da imamo Ameriku na svojoj strani, na strani budućnosti Srbije, plašim se da to nije moguće - napisao je predsednik Vučić.

(Kurir.rs)

