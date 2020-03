VESIĆ: Raspisivanje izbora prvi veliki poraz Đilasove politike, činio sve kako bi sprečio raspisivanje izbora

BEOGRAD - U izbornoj kampanji SNS će podsećati građane na sve što je učinjeno i na sve postignute rezultate, poručio je danas član Predsedništva SNS i zamenik gradonačelnika Goran Vesić, dodajući da je raspisivanje izbora "prvi veliki poraz politke Dragana Đilasa".

On je rekao da se Đilas "trudi da uradi sve kako bi sprečio raspisivanje izbora".

"Imali smo nasilje na ulicama, upad u skupštinu, blokadu institucija, upad u RTS, napad na druge medije, i to je sve Đilasova politika gde on pokušava da spreči da se izbori raspišu", rekao je Vesić gostujući na TV Pink i dodao da ćemo u narednih mesec i po biti svedoci brojnih napada na institucije.

Vesić ocenjuje da je Đilas sa svojim saradnicima nebrojeno puta rekao da se izbori neće raspisati i sada, kada se oni raspisuju, kada ih raspišu predsednik Vučić, Maja Gojković, Nikola Nikodijević i u AP Vojvodina, to će biti prvi veliki poraz Djilasove politike jer to znaci da Srbija na normalan nacin, predviden zakonom, bira svoje predstavnike, a ne na ulici, kako je Đilas želeo.

Vesić je ocenio da i to što je Boško Obradović rekao dan pre raspisivanja izbora nije nimalo slučajno, već predstavlja Đilasov pokušaj da se spreci da Srbi izaberu svoju vlast, jer on zna da nema nikakve šanse na izborima i zato je protiv njih. On je naglasio da na vlast ne može da se dođe silom, kupovinom medija i stranaka, kako je Đilas, očigledno, naučio da radi.

Vesić je podsetio da se vlast bira na izborima, a kad neko pozove vojsku i policiju da preuzmu vlast protiv legitimno izabrane vlasti i predsednika koji je izabran u prvom izbornom krugu to predstavlja samo poslednji Đilasov pokušaj da se ovi izbori sprece.

"I videće se u narednih mesec i po, koliko je preostalo do izbora, da ćemo svedociti incidentima i napadima na institucije, jer je svako održavanje izbora za Đilasa poraz", rekao je Vesić i dodao da Đilas pokušava da spreči sve što je normalno u Srbiji, uključujući i dovođenje stranih investitora.

U Srbiji se, kako je podsetio, poslednjih osam godina zaposlilo skoro 700.000 ljudi od čega 200.000 u više od 200 fabrika koje je otvorio predsednik Vučić. "Đilasa ne interesuje da li će tih 700.000 ljudi sutra da ima posao, jer je njegova politika što gore-to bolje", rekao je Vesić.

Vesić je naveo da će SNS podsećati građane na sve učinjeno i na rezultate, da je prosečna plata u Beogradu 636 evra, dok je 2013. godine bila 465 evra.

Nezaposlenost je danas u Beogradu 7,7 odsto, dok je 2012. ona iznosila 25 odsto, precizirao je Vesić i dodao da je prosečna plata u Srbiji danas veća od 500 evra, dok je ranije bila 330 evra. Dodao je da samo u IT sektoru nedostaje oko 15.000 radnika, a da bruto domaći proizvod zemlje raste po stopi od četiri odsto navodi Vesićeva pres služba.

U Srbiji je izgrađeno 350 kilometara autoputeva i plan je, kako je najavio, izgradnja dodatnih 700 kilometara na 10 deonica.

"Inflacija je u 2011. godini bila 11 odsto, dok je ona 2019. iznosila 1,9 odsto. I to su rezultati s kojima izlazimo pred građane Srbije, jer izbori su ozbiljna stvar na kojima građani odlučuju kako će oni i njihove porodice živeti u naredne cetiri godine", rekao je Vesić.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

