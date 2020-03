NE POSTOJI VELIKI PLAN ZA KOSOVO! Vučić: Ukidanje taksi uslov za suštinske razgovore

Ne postoji nikakav veliki plan, niti dogovor o rešenju kosovskog pitanja, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ponovio da je njegov uslov za suštinske razgovore o tom pitanju prethodno ukidanje taksi.

Vučić je po povratku iz Vašingona rekao da je ovih dana bilo puno neistitina i da želi građanima da kaže punu istinu o čemu se razgovara, koje su teme na stolu i šta je to što čini Srbija po tom pitanju.

"Bilo je mnogo neistinitih vesti kako su postignuti neki veliki dogovori, kako postoji plan. O tome se razgovara, ali ništa od toga ne postoji", rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

Prištini poručuje da će Srbija nastaviti da radi na daljem povlačenju priznanja, sve dok oni ne odustanu od pokušava ulaska u međunarodne organizacije.

Vučić je, u obraćanju građanima, rekao da ga u narednih deset dana očekuje odlazak u Berlin, gde će imati važne razgovore sa kancelarkom Angelom Merkel, a najvažnija tema će biti Kosovo, gde će ponoviti naše stavove.

Ssto se tiče primedbi ljudi iz Prištine kako našim delovanjem za povlačenje priznanja šaljemo loš signal na njihovu "dobru volju", rekao je da je stotinu puta upozoravao da država mora da odgovori na zahteve Prištine za prijem u međunarodne organizacije pre završetka dijaloga.

"Onog sekunda kada potpišete da nećete pre kraja dijaloga, a da li će on biti uspešno okončan ili ne ne znamo, privremeno potpišete da nećete tražiti prijem u Interpol, Unesko druge međunarodne organizacije, spremni smo da ne idemo na dalje povlačenje priznanja", poručio je Vučić.

Rekao je da, ako se pravi dogovor, to mora biti kompromis I da je sve ovo što je rekao govorio i pre tri godine, i pre godinu I po.

"Ništa se u našoj politici nije promenilo", rekao je i ukazao da je za nas od ključnog značaja da sačuvamo mir i stabilnost.

"Onima koji misle da je vreme za ratnim pokličima na svim stranama, želim da kažem da bi tako vikali jedno veče, a drugi dan već bi govorili kako smo uništili Srbiju i budućnost naše dece. Da učestvujem u takvim političkim terevenkama ne pada mi na pamet. Ccuvaću zemlju od destabilizacije, čuvaćemo nacionalne interese koje nisu umeli oni da čuvaju od 2000. do 2012., a ni od 1990-tih do 2000", naglasio je on.

Danas, prema njegovim rečima, imamo najpametniju, najodgovorniju politiku koja daje rezultate.

Preneo je da je u SAD razgovarao o onome što je i tema na regionalnim skupovima, što mnogi nazivaju Mini Ssengenom, kao što je pitanje kako da ustanovimo avionsku i železničku liniju sa Prištinom.

"Veoma je važno što železnička pruga treba da ide istom trasom kao I putni pravac, autoput koji gradimo od Niša, preko Prokuplja, Kuršumljije, Merdara i Prištine. To je važna stvar za naš narod na KiM, na jugu i na centralnom Kosovu", rekao je Vučić.

