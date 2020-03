SVETSKI ZVANIČNICI ČESTITALI VUČIĆU 50. ROĐENDAN: Evo šta su mu poželeli Putin, Si Đinping i Lukašenko

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je danas rođendanske čestitke brojnih svetskih zvaničnika.

Predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping, uz želje za dobro zdravlje, ističe:

- Sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije se dinamično razvija. Ostvareni su bogati rezultati naše pragmatične saradnje. Pridajem veliki značaj razvoju kinesko-srpskih odnosa i spreman sam da, zajedno sa Vama, posredstvom platforme zajedničke izgradnje "Pojas i put", kao i saradnje Kine i zemalja centralne i istočne Evrope, obogaćujem sadržaj Sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, radi dobrobiti dveju zemalja i dvaju naroda - navodi se u čestitki predsednika Sija.

foto: Predsedništvo Srbije

U čestitki predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina se kaže:

- Poštovani gospodine Predsedniče, Srdačno Vam čestitam jubilarni 50. rođendan. Vaš doprinos razvoju prijateljskih odnosa između naših dveju država je veliki. Visoko cenim razumevanje, koje smo međusobno izgradili. Računam da ćemo da nastavimo konstruktivni dijalog i zajednički rad na daljem jačanju rusko-srpskog strateškog partnerstva. Iskreno Vam želim dobro zdravlje, blagostanje i uspeh na državničkoj dužnosti - poruka je predsednika Putina.

Iz Ruske Federacije stigle su i čestitke predsednika Vlade Mihaila Mišustina i Patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila.

foto: Instagram Budućnost Srbije

Najbolje želje je uputio predsednik Republike Italije Serđo Matarela, koji ističe da je Srbija faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da će u Italiji uvek imati prijatelja spremnog da podrži njen evropski put, na dobrobit mladih naraštaja posebno.

Predsednik Republike Austrije Aleksander Van der Belen i kancelar Sebastijan Kurc, predsednica Slovačke Republike Zuzana Čaputova i ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak, su takođe iskazali želju za jačanjem bilateralne saradnje i podršku evropskom putu Srbije, a predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, uz čestitke povodom rođendana, piše i sledeće:

- Obično smatraju da su garant uspeha i bezbednosti jedne države jaka vojska i čelično snažna privreda, ali, po mom iskustvu, bez saveza, sve to nema nikakvu vrednost. Raduje me da, kao rezultat izvanredne saradnje proteklih godina, odnose između Mađarske i Srbije karakterišu ne samo uspesi u ekonomskom razvoju, zasnovanom na obostranim prednostima i poštovanju, nego i primerna manjinska politika, prožeta duhom prijateljstva. Uveren sam da se ovo ne bi moglo postići bez Vašeg ličnog zalaganja i napora. Ljudi mađarske nacionalnosti nikada neće zaboraviti, gospodine predsedniče, da ste od početka igrali presudnu ulogu u unapređenju mađarsko-srpskog pomirenja i da od tada stojite uz našu zemlju u ključnim pitanjima. U tom duhu, čini me ponosnim što sam danas u situaciji da Vas pozdravim, ne samo u svoje ime, nego i kao prijatelja cele mađarske nacije. Neka Vas Bog dugo poživi u snazi i zdravlju - navodi se u pismu premijera Orbana.

foto: Predsedništvo Srbije

Rođendan su predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću čestitali i predsednik Republike Turske Redžep Tajip Erdogan i šef diplomatije Mevlut Čavušoglu, predsednik Republike Azerbejdžan Ilham Alijev, predsednik Republike Kazahstan Kasim-Žomart Tokajev i prvi predsednik Nursultan Nazarbajev, kao i predsednik Turkmenistana Gurbanguli Berdimuhamedov.

Predsednik Republike Belorusije Aleksandar Lukašenko je, uz čestitke, predsedniku Aleksandru Vučiću uputio poziv za zvaničnu posetu i istakao da veoma ceni njegovu podršku prijateljskim belorusko-srpskim odnosima:

- Iskreno Vam želim, poštovani gospodine predsedniče, dobro zdravlje, kao i strpljenja i hrabrosti u očuvanju mira i sloge među građanima gostoljubive srpske zemlje. Neka Vas uvek okružuju bliski ljudi i prijatelji, a rezultate Vašeg zahtevnog rada neka dostojno ocene zahvalni potomci - navodi se u pismu predsednika Lukašenka.

Pored brojnih državnika, predsednik Vučić primio je i čestitke uglednih poslovnih ljudi iz inostranstva, kao i članova diplomatskog kora u Beogradu.

