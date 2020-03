EKSKLUZIVNO! MINISTAR BRANISLAV NEDIMOVIĆ ZA KURIR: Cilj nam je apsolutna pobeda! Ostavljamo srce na terenu

Svima onima koji su čekali u redovima da daju potpis za listu SNS, onima koji u nas veruju, svim građanima Srbije moramo da opravdamo dato poverenje, zbog njih i njihove dece. Da učinimo da svi ljudi u Srbiji imaju bolji životni standard, kvalitetniji život i sigurniju budućnost.

Ovim rečima Branislav Nedimović, prvi na izbornoj listi Srpske napredne stranke „Aleksandar Vučić - Za našu decu“, započinje ekskluzivni razgovor za Kurir odmah nakon predaje liste Republičkoj izbornoj komisiji sa 50.000 potpisa.

Jedini ste ministar na listi SNS. Predsednik Vučić i stranka su vam očigledno ukazali veliko poverenje. Šta je to što vas je izdvojilo od drugih i plasiralo vas na prvo mesto?

- Meni je velika čast i imam veliko poštovanje zbog toga. Želeo bih da zahvalim predsedniku i članovima Predsedništva koji su to predložili. Razlozi za to? Samo sam radio svoj posao i trudio se maksimalno da budem prisutan na terenu, da komuniciram s ljudima i da zajedno pokušamo da pomerimo stvari s mrtve tačke, i u Sremskoj Mitrovici dok sam bio gradonačelnik, kao i u Ministarstvu poljoprivrede.

Da li ste uspeli u tome?

- Pa nikad nije dovoljno i zbog toga je potrebna nova energija. Zato na listi SNS i naših koalicionih partnera ima mnogo novih i mladih ljudi koji imaju viziju.

SNS je 50.000 potpisa prikupio u rekordnom roku, za nekoliko sati, stvarale su se kolone. Rekli ste da se osetila velika energija kod ljudi...

- Zahvalan sam svim ljudima koji su za pet sati uspeli da sakupe 50.000 potpisa. To nije lako, mora da se overava kod notara, dosta je komplikovanije nego ranije. Dugo sam u politici, skoro 20 godina, ne postoji nijedan politički subjekt koji je u stanju da za pet sati sakupi 50.000 potpisa u krugu od 1.000 kilometara. To je sigurno. Jedino SNS to može!

Dok su juče ljudi dolazili da daju potpise za SNS, paralelno se šuškalo da nećete uspeti da sakupite ni 10.000 potpisa. Šta biste poručili posle predaje liste?

- Znate li kako kaže naš narod, što je babi milo, to joj se i snilo. Činjenice su činjenice, fakti su fakti, a snovi nečiji će i dalje ostati samo pusti snovi.

Biće ovo duga kampanja. Vučić je nedavno rekao „SNS možda i ne pobedi“. Kakve su vaše prognoze?

- Naš cilj je postavljen, to je apsolutna pobeda. Da možemo da realizujemo naš projekat „Srbija 2025“. Kad idete na izbore, nikad ne možete unapred da znate kako će se narod opredeliti. Naše je da radimo svaki dan, da obiđemo čitavu Srbiju, i prethodnih nekoliko godina sam dao sve od sebe da odem u što više mesta. Naše je da stavimo srce na teren do pobede.

Koje su tektonske promene koje čekaju SNS, a koje je predsednik Vučić najavio?

- Mislim da su svi videli listu punu mladih ljudi. To nisu samo reči ili neki marketinški trik, ova lista to pokazuje.

Šta će biti s ministrima? Da li će pominjana čistka među ministrima ostati samo slovo na papiru ili će biti i na delu?

- Dosad se pokazalo da su se reči koje predsednik kaže, i za mlade lidere i za listu, realizovale, ali o tom - potom, sve to posle izbora.

O stranačkim kolegama REZULTATE PRAVIMO ZAJEDNO Jedini ste iz Vlade na listi. Šta su rekli drugi ministri, da li postoji rivalstvo, da li je neko rekao: „A zašto samo on, gde sam ja?“ - Odluku o tome donose isključivo organi stranke. Niti je to bio moj izbor, niti se ja tu bilo šta pitam. Zahvalan sam svim kolegama s kojima sam radio prethodne četiri godine. Vlada je tim i uspehe smo pravili zajedno s predsednikom Vučićem u prvom mandatu, kao i sa premijerkom Anom Brnabić. Ništa ne bi moglo da bude bez kolektivnog rada. To je rezultat svih.

O bojkotu STRAH OD VOLJE NARODA Šta je s bojkotom, da li je propao, kao što se može čuti ili će to reći birači 26. aprila? - Priča o bojkotu suštinski predstavlja strah pojedinaca iz dela opozicije da se suoče s voljom naroda. Nikada te pojedince nije bilo briga za izborne uslove, već se očigledno plaše da čuju šta narod u Srbiji o njima stvarno misli. Ljudi su se vekovima, decenijama borili za pravo glasa. A neki koji ga imaju tako ga bacaju pod noge i ne žele da ga ostvare. Poštujem svačiju volju, ali mislim da bojkot nije ispravan put. Videćemo 26. aprila, mislim da će mnogi biti iznenađeni koliko je narod prepoznao energiju i želju da realizujemo program „Srbija 2025“, da nastavimo trend razvoja i da ga ubrzamo.

(Kurir.rs / Silvija Slamnig / Foto:Marina Lopičić)

