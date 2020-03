VUČIĆ O KORONI: Moramo da peremo ruke a smejali su mi se i sprdali! 5 puta sam zvao Zlatibora da pitam kako je čovek

"Velika i divna vest za celu Srbiju! Brose za nas znači dodatni izvoz od 450 miliona evra, znači 1.100 radnika koji će imati priliku da zarađuju za sebe i svoju porodicu. Ovo je jedan od najvažnijih koraka koji smo napravili. Za ovo živite, za ovo radite! Ovo je jedna od najboljih stvari koja se Srbiji dogodila u poslednjih 50 godina. Jedna od fabrika koja će da menja sve i ne samo u Pančevu i ne samo u Banatu već će pozitivno da utiče i na stvari u Beogradu i celoj Srbiji. To samo govori o značaju ove kompanije. Ponosan sam što će da rade u našoj prelepoj zemlji. Ovde će biti jedan od centara naše pameti. Ovde ćemo da razvijamo nove tehnologije. Odavde ćemo i da rastemo, da učimo i da pokrećemo celu zemlju!" - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju fabrike i razvojnog centra kompanije Brose u Pančevu.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Mar 6, 2020 at 4:16am PST