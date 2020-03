ZORAN LUTOVAC NAPRAVIO HAOS U NIŠU: Ucenio predsednika da se iščlani iz stranke ili će raspustiti ceo odbor!

Na sednici gradskog odbora DS u Nišu, koja je na inicijativu predsednika stranke Zorana Lutovca održana preksinoć, izbio je opšti haos - bilo je ucena, pretnji, a pale su i teške reči između dve struje demokrata, saznaje Kurir!

Lutovac je tražio od predsednika odbora Miodraga Stankovića da se iščlani iz stranke ili će raspustiti ceo odbor, dok je Dušan Kostadinović, predsednik IO DS, koji je došao s Lutovcem, priznao Stankoviću da su slali špijuna - čoveka koji je trebalo da izvuče iz njega da li će ići na lokalne izbore ili ne! Sve ovo je deo akcije čišćenja nepodobnih pred sednicu GO, zakazanu za 14. mart.

Ucenjen... Miodrag Stanković foto: Screenshot

Organizovali praćenje

- Lutovac je na početku sastanka dao „ponudu“ - ili će Miodrag Stanković da se iščlani iz DS sutra do 10 sati (juče), ili će on da raspusti odbor. Inače, gradski odbor DS Niš važi za najaktivniji odbor DS u Srbiji, Stanković je odličan političar i naš istaknuti član, ali nije Lutovčev čovek - kaže izvor Kurira koji je prisustvovao sastanku i dodaje: - S druge strane, sastanku odbora su prisustvovali i Slobodan Milosavljević, Goran Ćirić i Balša Božović, koji su došli da pruže podršku Stankoviću. Lutovac je u Niš došao s Dušanom Kostadinovićem, predsednikom IO. Kostadinović je rekao okupljenima da je on sila, da ne može niko ništa protiv IO, dok je Lutovac na to ćutao.

foto: Medija Centar Beograd

Posebno je bilo mučno, navodi izvor našeg lista, kada je Kostadinović priznao Stankoviću da mu je slao špijuna da proveri šta radi na lokalu. - Kostadinović je otvoreno, pred svima, rekao Stankoviću da mu je on nameštao špijuna, čoveka koji je trebalo da izvuče iz njega da li će ići na izbore na lokalu - navodi izvor i dodaje da je Stanković potpuno čist, jer je i taj špijun demantovao da predsednik gradskog odbora DS u Nišu nešto muti i ide protiv bojkota.

Različiti aršini

- Sve ovo je organizovano jer vrh DS hoće, pred sednicu Glavnog odbora 14. marta, da počisti one ljude koji nisu uz njih - navodi on.

Da Lutovac ima dvostruke aršine u vođenju stranke, dodaje izvor iz DS, možda najbolje pokazuje primer odbora stranke u Paraćinu, koji, iako pomaže Saši Paunoviću, bivšem zameniku predsednika DS, u kampanji za lokalne izbore, još uvek nije raspušten.

Stanković, kako saznajemo, nije pristao na ucene vrha stranke i nije se iščlanio iz DS. Zoran Lutovac nije odgovorio na telefonski poziv.

Slobodan Milosavljević UCENA NIJE PROŠLA, SASTANAK BIO NEDOSTOJAN DS foto: Dragana Udovičić Slobodan Milosavljević, koji je prisustvovao pomenutom sastanku, kaže u razgovoru za Kurir da je DS stranka u kojoj se o svemu razgovara, te da, naravno, postoje i teme o kojima se svi ne slažu, ali da ono što se dogodilo u Nišu ne priliči demokratiji. - Razgovarali smo četiri sata. Sastav odbora se nije složio sa ucenom koju je IO poslao predsedniku GO Niš, poručeno im je: „DS ostaje u bojkotu“ - kazao je, a na pitanje da li je i špijuniranje demokratija, naveo je: - To ne priliči DS, to je rekla-kazala, te reči su iznesene u debati, oni su se optuživali ko za koga radi, ali to je nedostojno DS.

Kurir.rs/ Katarina Blagović Foto: Beta/Branislav Božić

