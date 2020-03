KO NA KLADIONICI IMA NAJVEĆE ŠANSE: Ana Brnabić, Vučević i Nedimović favoriti za premijera

Izborna groznica je otpočela i u kladionicama, a da je neizvesno, pokazuju i kvote koje se iz dana u dan menjaju!

Da postane novi-stari premijer, najviše šansi ima Ana Brnabić sa kvotom 1,20, a odmah iza nje su Miloš Vučević, potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada, sa kvotom 2,50 i Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede i prvi na listi SNS, sa kvotom 4,50.

Skok na spisku

Zanimljivo je da Vučević pre nekoliko dana nije ni bio na spisku mogućih kandidata za premijera, a sada je zauzeo čak drugo mesto. A Nedimovićev plasman na treće mesto usledio je nakon što je lista SNS predata RIK, odnosno kada mu je stranka ukazala poverenje i stavila ga na prvo mesto. Prethodno je imao kvotu 8, a ispred njega je bio Siniša Mali sa kvotom 3. Prema kladionicama, rejting se povećao zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću, ali i narodnom poslaniku SNS Vladimiru Đukanoviću.

Đukanović je sa prošlonedeljne kvote 50 sada dobio veću šansu da bude premijer - kvota je 12. Interesantno je da su kladionice na spisak za potencijalne premijere ubacili i tenisera Novaka Đokovića sa ogromnom kvotom od 5.000, ali i glumce Lazara Ristovskog i Buleta Goncića, sa takođe ovim brojem.

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže za Kurir da kladionice imaju stručan, tim koji se ozbiljno bavi istraživanjem na ovu temu.

Važan kriterijum

- Kladionice i za izbore, kao i za spot, kreću od početnog istraživanja i procene. Kad objave kvote, one se menjaju u odnosu na uplate koje dobijaju. Na osnovu njih kvote se povećavaju ili smanjuju. Podjednako važan kriterijum su rezultati istraživanja javnog mnjenja i kladionice imaju ljude koji se ozbiljno time bave, ali je značajan faktor i to šta se menja u političkim dešavanjima. Upravo je dokaz za to da su Nedimoviću povećane šanse za mesto premijera nakon prvog mesta na listi - navodi Klačar.

Vučević i Nedimović za Kurir KLAĐENJE SAMO NA FUDBAL Vučević nije mnogo zainteresovan za kladioničarske prognoze predstojećih izbora. - Od kladionica jedino pratim fudbal - rekao je Vučević za Kurir. Slično odgovara i Branislav Nedimović: - Ne razumem se u političke kladionice i ne znam kako to funkcioniše.

Kvote KO ĆE BITI PREMIJER Ana Brnabić 1,2

Miloš Vučević 2,5

Branislav Nedimović 4,5

Siniša Mali 5

Vladimir Đukanović 12

Ivica Dačić 15

Zorana Mihajlović 20

Goran Vesić 45

Nebojša Čović 99

Zoran Radojičić 99

Željko Mitrović 120

Čedomir Jovanović 250

Miroslav Lazanski 301

Nebojša Zelenović 500

Ivan Tasovac 500

Vojislav Šešelj 500

Nenad Čanak 700

Zvezdan Terzić 1.000

Ivan Ivanović 5.000

Nenad Jezdić 5.000

Nenad Bjeković 5.000

Bogdan Ilić (Baka Prase) 5.000

Svetislav Goncić 5.000

Lazar Ristovski 5.000

Novak Đoković 5.000 KO ĆE BITI MINISTAR Siniša Mali 1,01

Rasim Ljajić 1,03

Milan Krkobabić 1,05

Ivica Dačić 1,05

Aleksandar Antić 1,10

Slavica Đukić Dejanović 1,30

Branko Ružić 1,30

Jadranka Joksimović 1,40

Nenad Popović 1,70

Zorana Mihajlović 1,70

Mladen Šarčević 1,75

Zoran Đorđević 2,20

Ivan Tasovac 2,80

Zlatibor Lončar 3,30

Goran Knežević 3,40

Vanja Udovičić 4,00

Goran Trivan 4,50

Nela Kuburović 5,00

Vladan Vukosavljević 6,00

Vojislav Šešelj 50

Vjerica Radeta 500

Bogdan Ilić (Baka Prase) 500 Izvor: Meridianbet

