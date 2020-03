VUČIĆ O IZBORIMA: Zasad nema razloga za odlaganje, što više TV debata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da u ovom trenutku ne postoje razlozi za odlaganje izbora, a kad je reč o kampanji, ukazuje da nema zabrane za skupove na otvorenom, te najavljuje da će razgovarati sa predstavnicima stranaka koje učestvuju na izborima o organizovanju što više televizijskih debata na televizijama.

Potvrdio je takođe da SNS do 1. aprila neće održavati predizborne skupove, ni na otvorenom ni u zatvorenom prostoru.

Na pitanje da li će izbori biti odloženi zbog pojave koronavirusa, Vučić je rekao da u ovom trenutku za to nema razloga, ali da, ukoliko situacija postane teža, zna svoja ustavna ovlašćenja i moguće je da dođe do pomeranja izbora, eventualno za 2 do 3 nedelje.

- Ako dođe do mnogo teže situacije znaju se moja ustavna ovlašćenja, i može doći do pomeranja izbora na 2 do 3 nedelje, ali ne mnogo duže. Nećemo nipodaštavati rad onih koji su prikupljali potpise i učestvuju u kampanji. Mislim da možemo postići džentlmentski dogovor - rekao je on.

Vučić je, povodom najave zabrane skupova u zatvorenim prostorima, najavio da će pozvati predstavnike stranaka koji učestvuju na izborima i razgovarati sa njima da organizuju što više debata na televizijama.

- Na otvorenom su dozvoljeni skupovi. Mi smo odlučili da nećemo održavati predizboren skupove ni na otvorenom ni u zatvorenom prostoru - kazao je u vezi odluke u SNS.

Poručio je da niko neće zabraniti proteste na otvorenom, ali moli učesnike da peru ruke.

Neće da zabrani proteste kako ne bi neki rekli da se oslobodio pritiska nekih 300 do 400 ljudi, a i zato što lekari kažu da nije problem skup na otvorenom, već samo oni u zatvorenom prostorima, jer se radi o respiratornoj bolesti.

