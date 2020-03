IZBORI 26. APRILA SE NE OTKAZUJU: Moguće pomeranje za dve nedelje

Racionalno: SNS ODLAŽE SVE MITINGE DO 1. APRILA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je juče odluku Vlade da se zabrane skupovi u zatvorenom prostoru, osim gde je manje od stotinu ljudi, ali da će SNS svakako otkazati sve predizborne skupove do 1. aprila, te da će izbori ipak biti održani!

- Stranka koju vodim i koalicija u kojoj je ona odlučila je da sve skupove napolju i u zatvorenom prostoru odloži do 1. aprila - rekao je Vučić i dodao da izbori raspisani za 26. april neće biti odloženi.

- Spremam se za 26. april, a ako i dođe do pomeranja izbora, pomerićemo ih za dve nedelje, i to ako budemo imali mnogo težu situaciju s koronavirusom nego danas, a ja to ne vidim - kazao je Vučić.

Najavio je da će u narednim danima razgovarati s predstavnicima stranaka koje učestvuju na izborima kako bi se organizovalo što više televizijskih debata, a da se tek u aprilu organizuju mitinzi napolju. - Niko neće zabranjivati proteste na otvorenom. Pitao sam lekare, rekli su mi da nije problem na otvorenom prostoru jer je u pitanju respiratorna bolest - kazao je Vučić.

Iz Pokreta socijalista poručuju da podržavaju Vučićevu odluku i da je za njihovog lidera „Aleksandra Vulina i PS zdravlje građana na prvom mestu“, dok potpredsednik SPS Đorđe Milićević kaže da će se SPS poštovati preporuke zdravstvenih stručnjaka u vezi sa održavanjem javnih skupova. - Do 1. aprila ćemo otkazati sve predizborne skupove, zdravlje građana je najvažnije - podvukao je Milićević.

Predsednik Spasa Aleksandar Šapić ističe da će se ponašati u skladu s preporukama nadležnih institucija iz oblasti zdravstva. Lider DSS Miloš Jovanović kaže da ta stranka ima „niz planiranih aktivnosti na terenu nakon predaje izborne liste“, ali da prate stanje i da će reagovati u odnosu na razvoj situacije. SZS i PSG, koji bojkotuju izbore 26. aprila, odlučili su da do daljeg otkažu sve skupove, dok Dveri traže da se ceo izborni proces odloži.

