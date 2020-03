ZORAN LUTOVAC SE IZVUKAO: Korona mu spasla fotelju, sednica Glavnog odbora odložena zbog virusa

Lider DS Zoran Lutovac na sve načine je izbegavao sednicu Glavnog odbora da ne bi bio smenjen, a kada je konačno ona zakazana za subotu, odložena je zbog koronavirusa.

Lutovcu je to došlo kao kec na desetku i prilično se obradovao jer i dalje može da prolongira trenutak da se zvanično postavi pitanje o njegovoj smeni, saznaje Kurir od izvora iz DS.

- Demokrate su apsolutno nezadovoljne Lutovcem, imaju plan da ga zamene i samo čekaju sednicu Glavnog odbora na kojoj bi se to pitanje zvanično otvorilo. Prema statutu stranke, GO pokreće postupak za izglasavanje nepoverenja predsedniku, što bi se, sudeći po ogorčenosti i nezadovoljstvu članova Lutovcem, završilo na njegovu štetu. Međutim, Lutovcu je dobro došlo i ovo neizbežno odlaganje sednice zbog koronavirusa, zapravo ga je to i spaslo. Izvukao se na, ali privremeno - kaže naš izvor.

Članovi ogorčeni

Dodaje da su demokrate vest o tome da je Sreta Malinović potencijalni novi lider DS, a o čemu je Kurir pisao, primile vrlo otvoreno i da on ima podršku ogromnog broja članova. Na Lutovca su posebno kivni jer je raspustio sve odbore koji ne tolerišu njegovo ponašanje.

Branislav Lečić, član GO DS, vidno je nezadovoljan politikom koju vodi Lutovac.

- Glavni odbor ne treba da bude mesto za vojsku preglasavača, nego za vojsku ljudi koji misle i koji imaju pravo da na sednici iznesu svoj stav i da razgovaraju o svim pitanjima. To je i cilj demokratije. Nažalost, predsednik stranke se ne ponaša u skladu s tim i jedna od tema jeste zašto stranka nije mesto odlučivanja, nego se neke odluke donose izvan nje. Ja sam bio jako lojalan Lutovcu, ali ono što je uradio stranci ne odgovara demokratiji, i to je ključna zamerka većine u DS. Ne može DS da bude servis za donošenje odluka koje dolaze sa strane - kaže Lečić.

Odluke izvan stranke

Politička analitičarka Jelena Vukoičić podseća da je DS od velike stranke postala marginalna politička grupacija.

- Zbog toga su sva ova dešavanja očekivana. Od jedne moćne stranke došli su do toga da ne mogu da pređu ni smanjen cenzus od tri odsto. Zato se dešavaju razne kombinatorike, stranka je u opštoj konfuziji i očekuju se razna dalja previranja, od njihovih odnosa do promene rukovodstva - kaže Vukoičić. Lutovac juče nije odgovarao na naše pozive.

OTVORENO GENERAL SRETA MALINOVIĆ ZA KURIR O TAJNOM SUSRETU Đilas hteo da me upozna General Sreta Malinović, predsednik resornog odbora DS za bezbednost, u sredu se sastao s Draganom Đilasom, o čemu je Kurir pisao. Iako je među demokratama on favorit za novog lidera umesto Lutovca, što, kako saznajemo, odgovara i Đilasu, Malinović kaže da se odluke o tome ne donose na ovakav način. foto: Marina Lopičić, Kurir - Ne želim da budem deo nikakvih unutrašnjih obračuna, govorim ono što mislim, ne svrstavam se nigde i poštujem stranačku hijerarhiju. Imao sam sastanak s Đilasom jer je on hteo da se upozna sa mnom, nemam šta da krijem. Prihvatio sam poziv za piće, razmenili smo mišljenja o bojkotu i mnogo smo više pričali o stvarima koje nemaju veze sa strankom. Nikakve zakulisne radnje mi nisu potrebne, niti je taj sastanak bio poruka Lutovcu. Odluke donose stranački organi, a ne kuloarski dogovori - izričit je Malinović.

