POLITIČKA POZADINA UBISTVA ĐINĐIĆA: Ko je imao motive da ubije srpskog premijera

Zoran Živković, nekadašnji savezni ministar unutrašnjih poslova, pozvao je advokata Gorana Petronijevića da javno kaže imena političara na koje misli da su učestvovali u ubistvu premijera Zorana Đinđića ili znali za to, ali su ćutali zbog očuvanja tadašnje vlasti.

- Ako advokat koji je to pričao sumnja u nekog, neka kaže na koga misli, imenom i prezimenom, u kom kontekstu i oko čega! Dokazano je na sudu ko je ubio Zorana Đinđića. Politička pozadina nije dokazana samo zato što je to praktično nemoguće jer nije dokazana ni politička pozadina ubistva Kenedija, Alda Mora i bilo kog političara na svetu. Moje mišljenje je da je nalogodavac tog ubistva nešto što bismo mogli da nazovemo „klan Milošević“. Ali ako pomenuti advokat ima bilo kakve nove činjenice, neka to kaže lepo imenom i prezimenom i pokrene novi postupak - izjavio je Zoran Živković.

Božo Prelević, zastupnik Milana Veruovića, Đinđićevog telohranitelja, koji je i sam teško ranjen u atentatu 12. marta 2003. godine ističe da nije neophodno ponavljanje procesa za ubistvo premijera.

- Ne mislim da je potrebno obnoviti suđenje. Mislim da je potrebno utvrditi ko su nalogodavci. Pošto to policija ne radi, ne vidim šta bi onda sud to ponovio. Ja sam protiv ponavljanja samog postupka istim počiniocima, ali sam za pokretanje procesa nalogodavcima - podvlači Prelević. Na pitanje da li su poznati nalogodavci, on navodi da nikad nisu ni traženi. Upitan da li može nekog da označi, Prelević kaže:

- Mogu mnogi, ne samo ja. Tako da se tačno zna ko je imao motive, šta je Zoran radio poslednjih dana, ko je tu mogao tako nešto da organizuje. Mislim da tu svi izvršioci nisu obuhvaćeni. Verujem da je strani faktor imao umešane prste, ali to je pitanje istrage - istakao je Prelević.

Miroslav Todorović Šera, advokat i bivši sudija Okružnog suda u Beogradu otkriva da je Đinđić slutio svoju smrt.

- Imao sam neki razgovor sa Đinđićem, možda mesec dana pre nego što će ga ubiti. On se zalagao da budem prvi kandidat za predsednika suda. Ukočio sam kada je rekao: „Čovek pre 50. godine ide uzlaznom linijom i šta je stvorio, stvorio je. Tu je radna platforma, po kojoj se gura dalje. Posle 50. teško ide. Ja sam postigao svoj cilj.“ Kao da je znao, slutio šta će da se desi - priseća se Todorović, koji je u procesu za ubistvo vremena jedno vreme branio optuženog Dušana Krsmanovića.

Todorović naglašava da je neminovno da se ponovi suđenje.

- Hiljadu puta smatram da treba ponoviti proces jer je totalni mrak u celom slučaju. Nisu ispitani svi ljudi koji su tog dana dolazili kod njega, delegacije… Zatim, ko je dopustio da „zemunci“ ulaze u Vladu bez najave. Sigurno je da ima pozadine koja nije ispitana, kao i ko su nalogodavci. On je bio dosta čvrst kada je reč o Kosovu, nije popuštao. Smatrao je da je Kosovo sastavni deo Srbije i da ga je trebalo svim sredstvima sačuvati. Smetao je Americi i EU. Bio čvrst i oko pitanja Republike Srpske, kada je u Višegradu rekao: „Neće Drina da deli Srbe!“ To su sve bile jake izjave protiv evropskog koncepta zapadnog Balkana - navodi dugogodišnji sudija Okružnog suda.

(Kurir.rs / Alo, Danica Ćuruvija)

Kurir