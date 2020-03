BIĆE KAŽNJENI SVI KOJI NISU POŠTOVALI ODLUKE DRŽAVE U VEZI SA KORONA VIRUSOM Vučić: Država je ta koja donosi odluke!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će biti kažnjeni svi koji nisu poštovali odluke države u aktuelnoj situaciji sa korona virusom, jer je država ta koja donosi odluke, koje se moraju poštovati. Vučić je, govoreći o raspuštanju učenika u pojedinim školama bez dozvole Ministartva prosvete, rekao da je država ta koja u posebno teškim uslovima donosi odluke, a ne na osnovu onoga šta neko napiše na društvenim mrežama, ili šta kaže opozicija.

"Što se tiče odluka koje su donete ili nisu donete... Ja razmišljam o svemu svakih 15 minuta, svakih sat vremena. Samo što kad donosim odluke donosim strateške odluke, a ne na osnovu onog što mi je rekla tetka, strina, mama, ili što je na internetu pročitao neki nesrećnik iz opozicije", rekao je Vučić.

Država će doneti odgovarajuće odluke i kada ih bude donela, one će da se poštuju, a svi oni koji ih nisu poštovali biće kažnjeni. Da li u to spada ili ne spada ministar Šarčević i to ko će sad da ustanovljava to ćemo sad da vidimo. Saako ko je kršio odluke, biće kažnjen. Odluke države ima da se poštuju", rekao je Vučić.

U ovoj zemlji država u posebno teškim uslovima određuje pravila i zna se kako će ta pravila da se poštuju, rekao je Vučić: "A ne svako ko pomisli da je država i svako ko pomisli da je mnogo pametan zato što je mnogo uplašen. Ja strah razumem, ali postoji struka, lekari, nadležni državni organi koji će da kažu kako će svako da se ponaša" Ssto se tiče škola, rekao je, ne zna kakva je odluka doneta.

On o tome ima svoj stav, ali ni to nije opredelujuće, već procena šta je najbolje za našu decu i šta je najbolje za naše stare", rekao je Vučić. Nije to pitanje samo dece, nego je pitanje i naših starih, kaže Vučić. Čak i puštanje u školu i nepuštanje u školu je pitanje koje se tiče starijih, koji su najugroženiji ovde. Lepo je što smo najosetljiviji na decu ali ovde je pitanje pre svega za naše roditelje i o njima moremo da brinemo, pre svega o njima".

Koju god odluku da država bude donosila, doneće se na osnovu konsenzusa, rekao je Vučić. Zamolio je da se ne širi panika, a kao primer neistinitih vesti, naveo je informaciju koju su mediji objavili nedavno da je jedna osoba u Irigu preminula od posledica korona virusa.

"Je l' mislite da ću stvarno da dopustim da niko ne odgovara za to što ste proglasili čoveka mrtvim, koji je još živ. Pre pet dana ste ga proglasili mrtvim...", rekao je Vučić obraćajući se novinarima i naveo da je tu vest pustio i Glas Amerike, kao i pojedini u zemlji.

"Šta je u glavi tih novinara koji su to objavili?", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

