PREMIJERKA BRNABIĆ ŠOKIRANA: Kuda su svi ovi ljudi krenuli na dan vanrednog stanja?!

Premijerka Ana Brnabić još jednom je apelovala danas na građane da nikuda ne idu.

- Grad Beograd je ukinuo noćni prevoz, tu odluku će uskoro da donesu i sve ostale lokalne samouprave. To je mera kojom smo pokušali da obeshrabrimo ljde da idu bilo gde- rekla je premijerka na konferenciji za novinare upitana da prokomentariše smanjen broj vozila GSP u Beogradu.

Ona je istakla da bi trebalo potpuno obustaviti gradski prevoz.

- Treba zabraniti ljudima da bilo gde idu, a to ne možemo osim ako ne uvedemo policijski čas, a mi se nadamo da neće biti potrebe. Ja ne vidim svrhu da se povećava broj autobusa, a s druge strane govorite da ljudi ne idu nigde i ne bi trebalo. U autobusima ne sme da bude gužve.Ja ne znam gde ti ljudi idu. Ljudi, nemojte! Zašto se igramo sa životima?! Zašto je u Beogradu potrebno da idete od mesta A do mesta B?! Gde su svi ljudi krenuli u Beogradu na dan vanrednog stanja kada je apel da svi sede kući?! Nemam problem sa smanjenim brojem vozila GSP, već što i dalje poštoje gužve, a to je zato što mi ne slušamo apele struke - naglasila je premijerka.

Ona je dodala i da ljudi nemaju dovoljno samodiscipline da sede kod kuće, naročito u Beogradu.

- Ako se ovako nastavi, neće više nigde biti gužve, uvešćemo policijski čas - istakla je premijerka.

(Kurir.rs)

Kurir