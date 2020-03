Велико xвалa нашим лекарима, медицинским сестрама, свим здравственим радницима што пожртвовано помажу свом народу. Позивам све грађане да покажу солидарност, озбиљност и љубав према Србији, да и ми помогнемо нашим лекарима - да имају што мање посла. #ostanikodkuce #Srbija🇷🇸

A post shared by Александар Вучић (@avucic) on Mar 17, 2020 at 1:48am PDT