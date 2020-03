POLICIJSKI ČAS U SRBIJI OD 20 DO 5 SATI! VUČIĆ saopštio TEŠKE MERE U BORBI PROTIV KORONE KURIR TV UŽIVO!

Osim Aleksandra Vučića građanima će se obratiti i Ana Brnabić.

Kurir TV će uživo prenositi obraćanje Vučića. Ostanite uz Kurir.rs

Doneli smo odluke koje su nepopularne i nove pooštrene mere. Zabranjuje se od sutra u 10 sati izlazak osobama starijim od 65 godine. Kako je kazao, najveća žarišta su u Beogradu i drugim gradovima.

"Organizovaćemo lokalne samouprave svuda gde je to moguće, pokušaćemo da do svih domova dođemo preko maldih ljudi od 25 do 26 godina", kazao je on.

Vučić je rekao da će biti otvorene prodavnice i supermarketi nedeljom ujutru od 4 do 7 pod posebnim pravilima, gde će svi dobiti maske i razmak između njih.

"Time garantujemo da niko ne može da ostane gladan i bez potrebština za život. Od sutra od 20 sati do 5 ujutru zabrana kreatanja svim licima", rekao je on.

Predsednik je zamolio građane da razumeju rigorozne mere

"Vojska Srbije će preuzeti sve granične prelaze i migrantske centre i bolnice, i mora da bude naoružana jer mora da zaštiti lekare", pojasnio je Vučić.

foto: screenshot Kurir TV

Kazne će biti oštre za sve koji krše mere. Sve izborne aktivnosti se odlažu, i izbori se odlazu i za nas ne postoje dok se ne izborimo sa koronom. Kada se to završi sešćemo i razgovarati o datumu.

Molili smo ih da ne dolaze. Od 7.607 kontrolisanih, 1653 nije pronađeno kod kuće. Pitam se je l moguće da se nko tako ponaša. U Niš korona je stigla preko dana u Kikindu preko Milana. Beograd kompletan preko Milana, i Čačak opet je neka svadba bila, u Nišu žurka...

- Kazne će biti veoma, veoma oštre za sve koji budu kršili izolaciju. Izbori se prekidaju, više ne teku nikakve radnje ni izborni blokovi. Kada se završi ova borba, rešižemo šta će biti dalje - naveo je predsednik Srbije.

On je dodao da je Nardona banka reagovala oko kamata i kredita, kao i da je Vlada rešavala probleme oko računa.

- Hrane imamo na pretek, pa ćemo u skladu sa odlukama nešto hrane izvesti komšijama u regionu. Mi je imamo previše, oni nemaju. Pre svega mislim na Bosnu.

foto: AMG

U Srbiji je na snazi vanredno stanje od 15. marta zbog sprečavanja širenja korona virusa. Odluku je posle sastanaka sa službama bezbednosti i predstavnika državnih institucija saopštio predsednik Aleksandar Vučić.

Odluka je stupila na snagu pošto je saopštena, a od 16. marta u Srbiji je obustavljen rad predškolskih, školskih i visokoškolskih ustanova koje neće raditi do daljnjeg. Od juče je dodat i novi set mera pa je od danas stupila na snagu i odluka o zatvaranju šaltera Uprave za upravne poslove. Šalteri MUP-a neće raditi dok je u toku vanredno stanje, a sva istekla dokumenta biće važeća dok traje odluka.

Ministarstvo zdravlja objavilo je najnovije podatke o broju zaraženih od koronavirusa u Srbiji Do 18 sati zaraženo je još sedam osoba, što je ukupno 72 zaražene osobe u Srbiji od koronavirusa.

Kurir.rs

Foto printscreen

Kurir