(UŽIVO) ANA BRNABIĆ: Dani pred nama su presudni, za one koji dolaze u Srbiju a ne poštuju izolaciju DRAKONSKE MERE

Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je u današnjem obraćanju građaniima Srbije ovjavila najnovije podatke o broju obolelh.

- Od juče su počeli dani ubrzavanja epidemije, dani pred nama su izuzetno važni. Ulazimo polako u treću nedelju, tako da se borba nastavlja, svi se pripremamo za dalje.

- Danas je stupila na snagu zabrana kretanja za starije građane, i njima je naša podrška od ključnog značaja. Želim da se zahvalim starijima što poštujuovu odlukuz, disciplina je na zavidnom nivou. Hvala i ostalim sugrađanima, danas je manje ljudi na ulicama. Važno je da smo shvatili da bez zajedništva nećemo pobediti. Razumem da je za starije ova mera izuzetno teška i neprijatna, i hvala im što pokazuju odgovornost.

foto: Printscreen

- Danas sam posetila Volonterski centar opštine Vračar da se uverim kako to funkcioniše. Mogu da kažem da se ovo prilično dobro odvija na čitavoj teritoriji Srbije, trenutno na raspolaganju imamo oko šest hiljada volontera. Pozivan i sve ostale da se jave, ovo neće kratko trajati, moramo da se smenjujemo, i da se postaramo da stariji imaju maksimalnu podrška.

- Ja sam rekla da nam je Vučić dao nalog, u narednih 48 sati ćemo izaći sa predlogom isplate penzija.

- Posle oibraćanja Vučića predsedniku Kine i celom kineskom narodu, ogromno je interesovanje građana Kine da upute i finansijsku i pomoć i podršku u opremi građanima Srbije, tako daje Vlada Srbije formirala poseban tim koji se bavi dinacijama iz Kine. Otvorili smo račun na koji će građani Kine moći da uplaćuju novac, za firme iz Kine u Srbiji smo otvorili dinarski i devizni račun, a kineske kompanije su izrazile želju za pomoć. To pokazuje naše čelično prijateljstvo sa Kinom, u ovo vreme nam je potrebna solidardnosti, ovo je velika podrška za sve nas.

foto: Printscreen

- Jedna stvar nastavlja da nas izuzetno muči, a to su naši građani, povratnici iz inostranstva, koji i pored svih apela da se ne vraćaju u Srbiju, jer moraju da budu u izolaciju, danas imamo gužvu na granicama, apeli nisu uslišeni. Kolone su izmeđ 15-20 km na Batrovcima. Od 14. marta do jutros u osam u SRbiju se vratilo oko 60 000 naših građana. Zaista neverovatan broj, i to će ostati poseban bezbednosni izazov. Mi u ovom trenutku, važno je da to kažem, iako ću biti kritikovana, zbog bezbednosti imamo konkretne podatke da se u SRbiju u pslednjih 48 sati vraćaju i građani kojima je potvrđeno da su zaraženi koronavirusoml, oni lekovima snižavaju temperaturu, dolaze ovde i mi h stavljamo u izolaciju ili bolnice. To je novi izazov sa kojim se surećemo, i zbog toga smo odlučili da dodatno ooštrimo mere kako bi probali da zaštitimo stanovništvo u Srbiji.

- U ovom trenutku patriotski je bilo da su ostali u zemljama u kojima s u živeli, i tamo se lečili. Ali tamo se zdravstvena zaštita plaća, a ovde je besplatna. To nas sada neizmerno opterećuje. Na kraju, videli ste primere naših fudbalera, gde imaju milionske ugovore, a dolaze ovde i nisu u izolaciji. Mi smo danas na sednici Vlade potvrdili da za one od povratnika koji prekrše mere izolacije, obezbedili smo objekte u Vršcu, POžarevcu i Pirotu, koji će služiti za njihov smeštaj. Ako prekšte izolaciju biće u ovim objektima pod stražom. Ako takvo lice zarazi druga lica, može mu se izreći kazna od 1 do 8 godina zatvora. Ako usled zabrane krtaja takvo lice uizrokuje msrt, kazna je od 2 do 12 godina.

foto: Printscreen

- Radimo sa nekim IT kompanijama na posebnoj aplikaciji eKaratnin koja će da pomogne za poštovanje izolacije. Od sutra utvaramo karatnin u Moroviću, gde će lica koja nemaju boravište u Srbiji biti upućena u kamp.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić najavila je da će sutra imati dobre vesti u vezi dostupnosti sredstava za dezinfekciju i da će građanima biti na raspolaganju bezbedne količine. Brnabić je rekla da je pronađeno rešenje za najveći problem i da će građani u narednih 48 sati imati na raspolaganju prilično bezbednu količinu dezinfekcionih sredstava. Brnabić je ukazala da za vikend očekujemo prve značajne donacije zaštitne opreme i drugih aparata iz Kine, koje je obezebdio predsednik Aleksandar Vučić. Na kraju je apelovala na maksimalnu ozbiljnost, samodisciplinu, solidarnost i razumevanje i istakla da je ovo borba svakog pojedinca za celo naše društvo i zemlju.

- Još jednom apelujem na maksimalnu disciplinu i solidarnost, rekla je premijerka Brnabić.

- Još jednom svima poziv da budu kod kuće u izolaciji, da svedu kontakte na minimum. Samo je to način da usporimo širenje bolesti. Kako se usporava život, tako se usporava virus.

Premijerka Ana Brnabić rekla je večeras da je vlada pustila platformu digitalna solidarnost na kojoj će moći da se nađu različiti besplatni sadržaji za građane kojima je limitirano kretanje. Apelujući još jednom na građane da ostaju kod kuće i da smanje kontakte na minimu, Brnabić je rekla da će se na platformi pored školskih deliti i kulturni sadrzaji, filmovi, pozorišta, digitalni obilazak Narodnog muzeja.... sve ono što može da olakša život ljudima koji su kod kuće. Ona je zahvalila i učiteljima i nastavnicima na trudu da se realizuje digtalna i nastava preko televizije.

- Danas kada pogledam iz kabineta na Knez Milosa vidim manje ljudi, znam da kako se usporava zivot usporava se i kretanje virusa. Razumem da su ovo nenormalni uslovi zivota i nije džabe vanredno stanje. Vidite šta se dešava u drugim zemljama i kakvi su katarstrofalni scenariji, rekl je premijerka.

Ona je poručila da će vlada učiniti sve što mora da se ovakvi scenariji spreče.

foto: Printscreen

- Ovo nije džabe vanredno stanje, pogledajte šta se dešava u drugim zemljama Evrope, to je katastrofa, učinićemo sve što možemo da bi sprečili da se takvi scenarili ponove kod nas. Razumem da je teško, ali jedina neophodna stvar za sve je da se čuvaju. NIje popularno ali neophodno.

Direktorka Instituta Batut Darija Kisić je rekla da, što se tiče testiranja, više nisu važne toliko informacije gde je ko putovao, pošto je sada virus potvrđen u više od 150 zemalja. Kaže da se sada dele zone na one koje su velika žarišta i one koje nisu i da se u odnosu na to definiše da li će nadzor biti 14 ili 28 dana. Prati se njihovo zdravstveno stanje i da li imaju temperaturu, rekla je ona dodajući da od korona virusa nema leka i da je najbitnije da osoba bude u izolaciji i da se ne kreće. Ta osoba će biti u kontaktu sa epidemiologom. Ona kaže da je važno da se rasterete bolnice i da se omogući pristup samo onima kojima je to zaista potrebno.

foto: Printscreen, Printskrin / Tanjug

- Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je dvoje obolelih od korona virusa koji su na respiratoru u veoma teškom stanju i da se nalaze u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu. Ona je odgovarajući na pitanje novinara odakle je 17 novoobolelih koji su registrovani u poslednjih 24 sata, rekla da je od šest osoba koje su registrovane popodne - dvoje iz Užica, jedna osoba iz Vranja i troje iz Beograda. Kaže da ima i šest slučajeva u Novom Sadu u KC Vojvodine, kao i devet slučajeva u KC Niš, zatim dvoje iz KC Kragujevac i 31 osobu u KC Srbije na Infektivnoj klinici. Kada je reč o osobama na respiratorima, premijerka je rekla da je troje u KC Vojvodine, od kojih je dvoje u zaista teškom stanju. Dodaje da je jedna osoba u Nišu na respiratoru, ali da je ona već bila i ranije na respiratoru zbog sezonskog gripa, a potom joj je registrovan i korona virus. Takođe, jedna osoba je na respiratoru u KC Kragujevac i jedna osoba u KC Srbije na Infektivnoj klinici.

- Iz svega onoga što sam na žalost morala da naučim, najvažnije je zaštititi zdravstveni sistem. Ukoliko su ljudi u izolaciji a dobro su, bolje je da ostanu kući,zbog toga ne testiramo sve koji žele da se testiraju. U ovom trenutku mi smo već počeli da praznimo KBC Dragiša Mišović i Kliniku za pulmologiju, da odmah ti kapaciteti budu spremni za nove pacijente.

- Pacijenti koji imaju koronavirus a u stabilnom stanjju, oni su v iše puta dnevnu u kontaktu sa lekarima, koji ih zovu da proveravaju stanje. Za sada tu nemamo problem, svi lekarski timovi koji na ovome rade su fenomenalni, a ljudi su disciplinovani. Što se tiče policijskog časa, oni koji dolaze i na granici su moraju da ga poštuju. Oni jesu naši državljani, ali oni su otišli, molili smo ih da ne dolaze. Ceo zdravstveni sistem SRbije je mnogo puta slabiji od sistema u nekim zemljama u inostranstvu. Ko putuje, mora da sačeka kraj policijskog časa pa da nastavi putovanje.

- Ko god stigne do respiratora je životno ugrožen, a kako će se kretati epidemija su prorošanstva. Broj obolelih se povećava, ali mi se spremamo ozbiljno. Dokaz je da Srbija danas ima spremnih 6.000 kreveta za obolele od korone. Ne želimo da imamo toliko bolesnika, ali i taj broj možemo da povećamo. Zdravstveni radnici su spremni sa zdravstvenim protokolima. Moramo da shvatimo da smo svi u opasnosti, i svi se možemo zaraziti. Ovaj virus napada najviše moju generaciju, ali i druge, a ti drugi imaju veće šanse da ozdrave. Imaju malu šansu da dobiju težak oblik bolesti, ali mogu da je šire. Niko ne zna kako će se virus ponašati. Odgovorno tvrdim, da se o virusu još sve ne zna. Znamo dosta da možemo da se borimo protiv njega. Mi se spremamo, a država nam kupuje vreme da možemo da se izborimo. Pre 15 dana ne bismo mogli da se izborimo da nam dođe1.000 pacijenata na dan, rekao je infektolog prof.rd. Miomir Pelemiš.

-Nama je cilj da u narednim danima organizujemo još 4.000 mesta u bolnicama i dodatne respiratore. Javili su se i privrednici vlasnici hotela da ih stave na raspolaganje u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, ako je toi potrebno, rekla je premijerka Brnabić.

- Ne postoje posebne dozvole za posebne potrebe starijih. Radićemo od slučaja od slučaja, ali ako bude izuzetaka mnogo, izgubućemo dispiplinu. Ovde se radi o borbi za život, rekla je premijerka na pitanje o pacijentima koji moraju na hemoterapiju i dijalizu.

- Neće biti uskraćena terapija nekom ko ima malignu bolest, samo je pitanje kako će biti prevezeni, Sve vrste takvih terapija neće biti prekinute, rekao je dr. Pelemiš.

Na pitanje o plaćanju računa, premijerka Brnabić je rekla da je za penzionere i sve starije od 65 godina, koji ne mogu da izađu iz kuće odloženo plaćanje, za ostale nije, a oni od starijih koji mogu elektronski to mogu da plate tako.

- Svi ostali mogu da plate račune, besmisleno je da neko kao što sam ja ne plati račun, nego da se pomogne najugroženijim grupama, a država mora da prihoduje da bi funkcionisala.

Na pitanje o tvrdnji Rodoljuba Šabića da je vanredno stanje nelegalno proglašeno, ona je rekla da taj tekst nije čitala jer nema vremena. Ona je pitala zašto ne kritikuje druge zemlje koje su takođe to uvele.

- To nije protivustavno urađeno, već onako kako propisuje Ustav.

- Što se tiče zatvaranja granica, ja sam za to da se one potpuno zatvore, ali nemamo ustavno rešenje. U ovom trenutku mi moramo da pustimo naše građane.

- Moja zahvalnost Kini je beskonačna. To znanje što mi dobijamo od njih o virusu je ono najvažnije. Za NR Kinu, KP Kinu i rukovodstvo i građane Kine, beskonačna zahvalnost, rekla je premijerka.

