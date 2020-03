VUČIĆ NAJAVIO RIGOROZNU KONTROLU: Srpski državljani iz inostranstva da poštuju izolaciju, neće moći nikog da prevare

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će policija večeras rigorozno kontrolisati srpske državljane koji su se vratili iz inostranstva, a ne poštuju samoizolaciju.

On je rekao da je 71. 180 državljana ušlo u Srbiju proteklih dana.

foto: Screenshot Tanjug

Mnogi su disciplinovani, ali ima izuzetaka.

Ne treba da se začude neki u beogradskim naseljima kao sto je Mirijevo, ili u nekim drugim delovima zemlje, kao što je Pomoravlje, jer neće moći nikoga da prevare.

"Našli smo način da pratimo ko krši pravila", rekao je Vučic i naglasio da to neće moći ni da sakriju ako ostave mobilne telefone, preko kojih su proteklih dana uočeni mnogi sa italijanskim brojevima koji se slobodno kreću.

Narednih dana moramo biti najozbiljnihji", poručio je Vučić da nam se ne bi dogodilo ono što je u drugim zemlajma kao sto je italija ili Španija.

On je naveo da je Španija pre 14 dana, kada je u Srbiji registrvan prvi slučaj, imala dva mrtva, a danas 767 mrtvih.

On je upozorio da to ide geometrisjkom progresijom i zato moramo da se čuvamo.

Za sada se zadržava to da će trgovinski lanci za penzionere biti otvoreni nedeljom od 4.00 do 7.00 sati, mada je bilo predloga da se to omoguć8i dva puta nedeljno.

"Ali, zelimo da penzioneri ne idu ni tada, da ih obeshrabrimo da to čine, sem onih koji baš moraju", ukazao je Vučić.

Navodi da se policija od sinoć od početka policijskog časa trudila da reagujemo mirno i da isprati ljude do kuće, ali i da država mora odlucnije da reaguje.

foto: Screenshot Tanjug

Naveo je primer bracnog para iz Pariza koji su bili pozitivni i seli u pun avion kako bi došli do Mladenovca.

"Ja to ne mogu da razumem, da li zato sto je ovde besplatno lečenje, sta god da je ne mogu da razumem. Ni mladiće koji su milioneri, ne moze momci sve", poručio je Vučicih i ddoao- "Nama su zivoti najstarijih preči od vaših miliona", rekao je i ddoao da svi moraju da postuju zakon.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir