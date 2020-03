SRBIJA SPREMA AVIONE ZA STUDENTE I GRAĐANE ZAROBLJENE U INOSTRANSTVU: Biće organizovan prevoz, ali su problem dozvole

BEOGRAD - Država je spremna da pošalje naše avione za srpske studente i druge građane koji su ostali zarobljeni na aerodromima u inostranstvu, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Spremni smo da pošaljemo naše avion i mi to da platimo. Naši ljudi i studenti treba da razumeju da ćemo da pokušamo i potpisaćemo specijalnu dozvolu za tu vrstu specijanih letova za našu decu i građane", rekao je Vučić.

On je tako odgovorio na pitanje novinara šta će biti sa našim ljudima koji su zarobljeni širom Evrope na aerodromima i koji su kontaktirali naše ambasade, na primer, dve devojke na aerodromu Šarl de Gol, zatim osam putnika na aerodromu u Amsterdamu...

"Ako bude trebalo, mi ćemo da dezinfikujemo pojedine avione, ali nije to problem već to što nam više ne daju da sletimo. Tako smo čekali i za avion za ovu medicinsku opremu iz Lajpciga pošto to spada pod posebne dozvole EU. Treba da čekamo dva, pet ili sedam dana, a mi sve merimo po satima".

Kaže da će biti orgaizovani avioni, ali da su najveći problem dozvole za sletanje.

Vučić je naveo da je avion "319" u Pekingu, "330" je na putu za Kinu, falkon je otišao u Egipat, jedna avion za Tunis, tako da su trenutno svi avioni zauzeti.

Predsednik kaže da se traži rešenje, ali da treba imati u vidu da su u Evropi u mnogim zemljama odavno zatvorili sve puteve i da je do danas samo u Italiji 3.400 mrtvih.

Premijerka Ana Brnabić kaže da su oko problema sa našim studentima već razgovarali i dali uputstvo ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću da radi na tome.

"Pravićemo spiskove naših studenata koji su ostali u inostranstvu, a žele da se vrate, pošto se zatvaraju kampusi i slično. Važno je da budu u kontaktu sa ambasadom i da imamo grupe, a ne da se bavimo pojedinačnim slučajevima".

Dodaje da se mogo ljudi javilo danas da se vraćaju, ali da treba imati u vidu i da se neki vraćaju, na primer, iz Pariza sa turističkih putovanja.

Premijerka je zapitala da li je to normalno da neko u ovoj situaciji ide na turističko putovanje i da sada država treba i o njima da vodi računa pored miliona ugroženih građana.

Pravimo spiskove i organizovaćemo transport avionima vlade, poručila je Brnabić.

