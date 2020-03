"Hvala na ogromnoj pomoći. Hvala što ste pokazali ne samo simpatije, nego i stvarno prijateljstvo u teškim vremenima." - predsednik Vučić sa ambasadorom Kraljevine Norveške Jernom Eugenom Jelstadom, koji je predsednika obavestio o donaciji od 5 miliona evra, koju kao hitnu pomoć Srbiji u borbi protiv #COVID19 upućuje Kraljevina Norveška.

