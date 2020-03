VELIKO HVALA OD SRBIJE: Naši norveški prijatelji našli su način da nam pomognu s respiratorima, hvala im na ljubavi!

Veoma je važno što su naši norveški prijatelji pronašli način da nam pomognu. Hvala im na ljubavi i pažnji koju pokazuju prema našem narodu. Nadamo se da će naši norveški prijatelji uspeti da nam obezbede 10 respiratora i to bi bio ogroman doprinos našem zdravstvenom sistemu. Važno je da sačuvamo živote. Moramo da budemo ujedinjeni u borbi za život. Molim vas da prenesete iskrene pozdrave norveškom narodu! Uveren sam da ćemo uz vašu pomoć i podršku uspeti da prebrodimo ovaj težak period i da pobedimo. Živelo srpsko-norveško prijateljstvo. Živela Srbija!

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Mar 20, 2020 at 2:42am PDT