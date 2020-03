MILIJARDU PREGLEDA VUČIĆEVOG DOČEKA ZA KINEZE! Najljubaznije nas je dočekao, poljubio našu zastavu! FOTO

Ovo je veliki dan za našu zemlju! Dolazak kineskih stručnjaka je od izuzetnog značaja. Veliko hvala predsedniku Si Đinpingu, veliko hvala narodu Republike Kine! Pokazali su se kao prijatelji kada se borimo za život. Kinezi su pokazali ne samo prijateljstvo i ljubav prema našem narodu, pokazali su i solidarnost sa srpskim narodom. Stotine hiljada života u Srbiji biće spašeno zahvaljujući pomoći koja nam je upravo stigla iz NR Kine. Čelični prijatelji, delimo i dobro i zlo! 🇷🇸🇨🇳

